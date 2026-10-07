BÖRSE AKTUELL: Geopolitik, Ölpreis-Rally und steigende US-Renditen bewegen die Märkte (07.10.2026)

Die globalen Finanzmärkte stehen unter dem Eindruck geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, steigender Rohstoffpreise und anhaltendem Druck auf dem US-Anleihemarkt. Nachfolgend die wichtigsten Entwicklungen der aktuellen Börsen News im kompakten Überblick.

Rohstoffe - Geopolitik: Ölpreise vor erneutem Ausbruch

Geopolitische Eskalation: Neue Angriffe der Hutu-Milizen auf die saudi-arabischen Flughäfen Riad und Abha sowie einen Militärstützpunkt schüren die Sorge vor Lieferengpässen.

Neue Angriffe der Hutu-Milizen auf die saudi-arabischen Flughäfen Riad und Abha sowie einen Militärstützpunkt schüren die Sorge vor Lieferengpässen. Preisniveau: Brent-Rohöl pendelt nahe der Marke von 100 USD pro Barrel , während WTI die Schwelle von 90 USD überschritten hat.

Brent-Rohöl pendelt nahe der Marke von , während WTI die Schwelle von überschritten hat. Hurrikan-Gefahr im Golf von Mexiko: Ein aufziehender Sturm bedroht Regionen, auf die rund 15 - der US-Ölförderung entfallen. Bei der angespannten Lage am Dieselmarkt stellen potenzielle Raffinerieausfälle das größte Risiko dar.

Ein aufziehender Sturm bedroht Regionen, auf die rund 15 - der US-Ölförderung entfallen. Bei der angespannten Lage am Dieselmarkt stellen potenzielle Raffinerieausfälle das größte Risiko dar. Logistik-Engpässe: Reedereien zahlen Tankerkapitänen Monatsgehälter von bis zu 100.000 USD plus Boni für die Passage der Straße von Hormus.

Reedereien zahlen Tankerkapitänen Monatsgehälter von bis zu plus Boni für die Passage der Straße von Hormus. US-Lagerbestände: Die API-Daten zeigten überraschend einen Abbau der US-Rohölreserven um 2,1 Mio. Barrel.

Zinsen, Währungen - Makroökonomie: Dollar zieht an

US-Staatsanleihen: Die Rendite 10-jähriger US-Treachurys verharrt nach dem Ausverkauf bei 5,3 % . Treiber sind hohe Ölpreise, solide US-Wirtschaftsdaten und KI-bezogene Unternehmensanleihen. Goldman Sachs wertet den Renditeanstieg als übertrieben.

Die Rendite 10-jähriger US-Treachurys verharrt nach dem Ausverkauf bei . Treiber sind hohe Ölpreise, solide US-Wirtschaftsdaten und KI-bezogene Unternehmensanleihen. Goldman Sachs wertet den Renditeanstieg als übertrieben. Devisenmarkt: Der US-Dollar legt breit zu (USDIDX +0,25 - EUR/USD fiel unter 1,1220 , während USD/JPY die Marke von 158,40 ansteuert.

Der US-Dollar legt breit zu (USDIDX +0,25 - EUR/USD fiel unter , während USD/JPY die Marke von 158,40 ansteuert. Japan (Bank of Japan): Reallöhne stiegen den achten Monat in Folge. Das stützt Erwartungen weiterer Zinsanhebungen der BOJ nach dem Schritt auf 1,25 %.

Reallöhne stiegen den achten Monat in Folge. Das stützt Erwartungen weiterer Zinsanhebungen der BOJ nach dem Schritt auf 1,25 %. Australien (RBA): Interne Modelle warnen, dass ein anhaltender Kursrückgang von 20 - bei KI-Aktien den privaten Konsum spürbar belasten könnte....

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