Unterföhring (ots) -
Blühende Aussichten: "Promi Big Brother" legt am Dienstag nach einem starken Start eine Schippe drauf und erzielt in der SAT.1-Senderzielgruppe sehr starke 9,7 Prozent Marktanteil in der Overnight-Quote bei den 14- bis 59-Jährigen. Unter den jüngeren Zuschauern (14-49 J.) verfolgen großartige 12,3 Prozent die Geschehnisse des zweiten Tages im Garten und im Haus, den Sieg der Garten-Bewohner im Studio-Spiel und den damit verbundenen Bereichswechsel von Reality-Star Maurice Dziwak, Kult-XXL-Gastronom Redo, Reality-Sternchen Francesca Morgese und No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa.
Zuvor entscheiden die Haus-Bewohner, dass auch Sido-Ex Gia Georgina vom bodenständigen Garten in den Luxus des Hauses wechseln darf. Die Zuschauer hingegen schicken Haus-Bewohnerin Anouschka Renzi über den Zaun ins Grüne - sie lebt ab sofort im Garten.
"Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Jochen Bendel legt ebenfalls stark zu und erreicht direkt im Anschluss einen Marktanteil von wundervollen 9,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sogar 12,6 Prozent bei den Jüngeren 14-49-Jährigen. Auch der "Promi Big Brother - Livestream" baut auf und begleitet sehr gute 11,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen durch die Dienstagnacht.
Aktuelle Garten-Bewohner
- Reality-Queen Kim Virginia Grey
- Reality-Star Nikola Grey
- Ex-Bayern-Spieler Christian Lell
- Box-Legende Axel Schulz
- Schauspieler Gedeon Burkhard
- GNTM-Finalist Godfrey Egbon (Nominiert)
- Schauspielerin Anouschka Renzi
Aktuelle Haus-Bewohner
- Reality-Star Maurice Dziwak
- Kult-XXL-Gastronom Redo (Nominiert)
- Reality-Sternchen Francesca Morgese
- No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa
- Sido-Ex Gia Georgina
- Creatorin Nina Bridney
- Model Tessa Bergmeier
Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.
"Promi Big Brother" - täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf Joyn
"Promi Big Brother - Die Late Night Show" und "Promi Big Brother - Livestream" - täglich im Anschluss an die Hauptshow live in SAT.1 oder streamen auf Joyn
"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf Joyn
Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.10.2026 (vorläufig gewichtet)
Fotos der Bewohner, des Gartens und des Hauses, sowie weitere Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter picdrop.com/joyn/promibigbrother.
Pressekontakt:
Kevin Körber, Lisa Wittke
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. - 1129
Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com
Lisa.Wittke@ProSiebenSat1.com
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191
Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6366293
Blühende Aussichten: "Promi Big Brother" legt am Dienstag nach einem starken Start eine Schippe drauf und erzielt in der SAT.1-Senderzielgruppe sehr starke 9,7 Prozent Marktanteil in der Overnight-Quote bei den 14- bis 59-Jährigen. Unter den jüngeren Zuschauern (14-49 J.) verfolgen großartige 12,3 Prozent die Geschehnisse des zweiten Tages im Garten und im Haus, den Sieg der Garten-Bewohner im Studio-Spiel und den damit verbundenen Bereichswechsel von Reality-Star Maurice Dziwak, Kult-XXL-Gastronom Redo, Reality-Sternchen Francesca Morgese und No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa.
Zuvor entscheiden die Haus-Bewohner, dass auch Sido-Ex Gia Georgina vom bodenständigen Garten in den Luxus des Hauses wechseln darf. Die Zuschauer hingegen schicken Haus-Bewohnerin Anouschka Renzi über den Zaun ins Grüne - sie lebt ab sofort im Garten.
"Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Jochen Bendel legt ebenfalls stark zu und erreicht direkt im Anschluss einen Marktanteil von wundervollen 9,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sogar 12,6 Prozent bei den Jüngeren 14-49-Jährigen. Auch der "Promi Big Brother - Livestream" baut auf und begleitet sehr gute 11,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen durch die Dienstagnacht.
Aktuelle Garten-Bewohner
- Reality-Queen Kim Virginia Grey
- Reality-Star Nikola Grey
- Ex-Bayern-Spieler Christian Lell
- Box-Legende Axel Schulz
- Schauspieler Gedeon Burkhard
- GNTM-Finalist Godfrey Egbon (Nominiert)
- Schauspielerin Anouschka Renzi
Aktuelle Haus-Bewohner
- Reality-Star Maurice Dziwak
- Kult-XXL-Gastronom Redo (Nominiert)
- Reality-Sternchen Francesca Morgese
- No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa
- Sido-Ex Gia Georgina
- Creatorin Nina Bridney
- Model Tessa Bergmeier
Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.
"Promi Big Brother" - täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf Joyn
"Promi Big Brother - Die Late Night Show" und "Promi Big Brother - Livestream" - täglich im Anschluss an die Hauptshow live in SAT.1 oder streamen auf Joyn
"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf Joyn
Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.10.2026 (vorläufig gewichtet)
Fotos der Bewohner, des Gartens und des Hauses, sowie weitere Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter picdrop.com/joyn/promibigbrother.
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Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. - 1129
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Lisa.Wittke@ProSiebenSat1.com
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Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191
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