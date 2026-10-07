Unterföhring (ots) -Blühende Aussichten: "Promi Big Brother" legt am Dienstag nach einem starken Start eine Schippe drauf und erzielt in der SAT.1-Senderzielgruppe sehr starke 9,7 Prozent Marktanteil in der Overnight-Quote bei den 14- bis 59-Jährigen. Unter den jüngeren Zuschauern (14-49 J.) verfolgen großartige 12,3 Prozent die Geschehnisse des zweiten Tages im Garten und im Haus, den Sieg der Garten-Bewohner im Studio-Spiel und den damit verbundenen Bereichswechsel von Reality-Star Maurice Dziwak, Kult-XXL-Gastronom Redo, Reality-Sternchen Francesca Morgese und No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa.Zuvor entscheiden die Haus-Bewohner, dass auch Sido-Ex Gia Georgina vom bodenständigen Garten in den Luxus des Hauses wechseln darf. Die Zuschauer hingegen schicken Haus-Bewohnerin Anouschka Renzi über den Zaun ins Grüne - sie lebt ab sofort im Garten."Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Jochen Bendel legt ebenfalls stark zu und erreicht direkt im Anschluss einen Marktanteil von wundervollen 9,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sogar 12,6 Prozent bei den Jüngeren 14-49-Jährigen. Auch der "Promi Big Brother - Livestream" baut auf und begleitet sehr gute 11,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen durch die Dienstagnacht.Aktuelle Garten-Bewohner- Reality-Queen Kim Virginia Grey- Reality-Star Nikola Grey- Ex-Bayern-Spieler Christian Lell- Box-Legende Axel Schulz- Schauspieler Gedeon Burkhard- GNTM-Finalist Godfrey Egbon (Nominiert)- Schauspielerin Anouschka RenziAktuelle Haus-Bewohner- Reality-Star Maurice Dziwak- Kult-XXL-Gastronom Redo (Nominiert)- Reality-Sternchen Francesca Morgese- No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa- Sido-Ex Gia Georgina- Creatorin Nina Bridney- Model Tessa BergmeierProduziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother" - täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf Joyn"Promi Big Brother - Die Late Night Show" und "Promi Big Brother - Livestream" - täglich im Anschluss an die Hauptshow live in SAT.1 oder streamen auf Joyn"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf JoynBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.10.2026 (vorläufig gewichtet)Fotos der Bewohner, des Gartens und des Hauses, sowie weitere Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter picdrop.com/joyn/promibigbrother.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. - 1129Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comLisa.Wittke@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6366293