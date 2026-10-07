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Solidion Technology (NASDAQ: STI) sieht keinen Grund, sein Angebot an Polar Power, Inc. (NASDAQ: POLA) als Reaktion auf die Ablehnung des Vorschlags zur Übernahme der Vermögenswerte gegen Barzahlung durch den Vorstand zu erhöhen



07.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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Warnt die Aktionäre von Polar Power, dass sich das Unternehmen in einer "schwerwiegenden Notlage" befindet DALLAS, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI) ("Solidion Technology" oder "das Unternehmen"), ein Anbieter fortschrittlicher Batterietechnologielösungen, bekräftigte heute seine disziplinierte Übernahmestrategie und sein Engagement für die Maximierung des Shareholder Value. Darüber hinaus reagierte das Unternehmen auf die Entscheidung des Vorstands von Polar Power, Inc. (NASDAQ: POLA) ("Polar Power" oder "POLA"), den zuvor von Solidion unterbreiteten Vorschlag zum Erwerb im Wesentlichen aller Vermögenswerte von Polar Power gegen Barzahlung abzulehnen. "Unsere Übernahmeangebote sind nicht persönlich gemeint, und unsere Bewertungen zielen auch nicht darauf ab, die Technologie, die Mitarbeiter oder die Chancen der von uns bewerteten Unternehmen herabzusetzen", sagte Jaymes Winters, Vorstandsvorsitzender und CEO von Solidion Technology. "Unsere Angebote und Bewertungen sind das Ergebnis einer disziplinierten Finanzmodellierung, einer Due-Diligence-Prüfung sowie unserer Einschätzung sowohl des Werts der Vermögenswerte als auch des Kapitals und der Umsetzungskapazitäten, die zur Ausschöpfung ihres Potenzials erforderlich sind. Wir werden weiterhin Angebote auf der Grundlage dieser Fundamentaldaten unterbreiten und werden nicht zu viel bezahlen, nur um eine Transaktion abzuschließen." Winters fährt fort: "Polar Power, Inc. ist ein Unternehmen in schwerwiegender Notlage, das angesichts wirtschaftlicher Gegenwinde verzweifelt versucht, teures, verwässerndes Kapital zu beschaffen, ohne angemessenen Schutz vor Kursverlusten für seine eigenen Aktionäre zu bieten. Die Zukunft dieses Unternehmens ist ungewiss." Nach Ansicht von Solidion wird Polar Power durch das zuvor unterbreitete Barangebot zum Erwerb der Vermögenswerte aus folgenden Gründen nicht unterbewertet: Polar benötigt weiterhin zusätzliches Kapital und ist auf verwässernde Finanzierungen angewiesen: Am 27. Juli 2026 hat Polar eine zugesagte Eigenkapitalfazilität eingerichtet, die den Verkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 25 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des Betriebskapitals ermöglicht. Darüber hinaus hat Polar Power kürzlich Kapital durch wandelbare Wertpapiere aufgenommen, deren Wandlungspreise an den Marktpreis gekoppelt sind, darunter Schuldverschreibungen vom 26. August, die - sofern sie bei Fälligkeit nicht zurückgezahlt werden - zum niedrigeren Wert von 80 % des fünftägigen VWAP oder 1,00 US-Dollar pro Aktie gewandelt werden, was zu Lasten der bestehenden Aktionäre geht. Polar verzeichnet weiterhin operative Verluste und einen negativen Cashflow: Für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr meldete Polar Power einen Nettoverlust von rund 2,0 Millionen US-Dollar und verbrauchte im operativen Geschäft rund 2,2 Millionen US-Dollar an Barmitteln, was zu einem Kassenbestand von 183.000 US-Dollar führte. Polar hat weiterhin Probleme mit der Einhaltung der NASDAQ-Vorschriften und es bestehen Zweifel an der Fortführung des Unternehmens: Die NASDAQ teilte Polar am 31. Dezember 2025 mit, dass das Unternehmen die Mindestanforderungen an das Eigenkapital nicht erfülle, nachdem Polar ein Eigenkapital von rund 144.000 US-Dollar ausgewiesen hatte. Polar hat bis zum 28. Oktober 2026 Zeit, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen. In ihrem Formular 10-Q vom 30. Juni 2026 äußerte die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Polar Power erhebliche Zweifel an der Fähigkeit von Polar, den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Die jüngsten Bilanzmaßnahmen beseitigen nicht den zugrunde liegenden Bedarf an Betriebskapital: Polar Power hat kürzlich Schulden in Höhe von rund 614.700 US-Dollar gegenüber seinem CEO in Vorzugsaktien umgewandelt. Polar erklärte, dies sei ein wichtiger Schritt zur Erfüllung der NASDAQ-Vorgaben, jedoch stelle dies weder die für die Finanzierung des Geschäfts erforderliche Betriebsliquidität bereit noch beseitige es den Bedarf an zusätzlichem Kapital. Solidion ist ein strategischer Käufer und in erster Linie ein Verwalter des Aktionärskapitals. Solidion beabsichtigt uneingeschränkt, seinen treuhänderischen Verpflichtungen zur Maximierung des Aktionärswerts nachzukommen, und das Unternehmen wird weiterhin potenzielle Übernahmeziele bewerten und Angebote auf der Grundlage disziplinierter Finanzmodellierung unterbreiten. Solidion wird für die Unternehmen, die es zu erwerben beabsichtigt, keine überhöhten Preise zahlen. Daher spiegelt die Bewertung von Solidion die Realitäten eines so stark angeschlagenen Unternehmens wie Polar Power wider, zusammen mit den Investitionen und Maßnahmen, die Solidion nach einer Übernahme übernehmen muss. Informationen zu Solidion Technology, Inc. Solidion (NASDAQ: STI) hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und verfügt über Pilotproduktionsanlagen in Dayton, Ohio. Das Kerngeschäft von STI umfasst die Herstellung von Batteriematerialien und -komponenten sowie die Entwicklung und Produktion von Batterien der nächsten Generation für Energiespeichersysteme, darunter USV-Anlagen für Rechenzentren im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) sowie Elektrofahrzeuge für den Land-, Luft- und Seeverkehr. Solidion verfügt über ein Portfolio von mehr als 385 Patenten, die Innovationen wie hochkapazitive, silangasfreie und auf Graphen basierende Siliziumanoden, Graphit auf Biomassebasis sowie fortschrittliche Lithium-Schwefel- und Lithium-Metall-Technologien abdecken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.solidiontech.com oder wenden Sie sich an Investor Relations. Wichtige Informationen zur geplanten Transaktion Solidion hat sein Interesse an einer möglichen Übernahme von Vermögenswerten von Polar Power, Inc. bekundet. Es kann nicht zugesichert werden, dass eine endgültige Vereinbarung geschlossen oder eine Transaktion tatsächlich eingeleitet oder vollzogen wird. Es handelt sich hierbei weder um eine rechtsverbindliche Verpflichtung noch um ein Angebot oder eine Zusage einer der beiden Parteien. Weder vergangene, gegenwärtige noch zukünftige Absichtserklärungen, Vorschläge, Gespräche oder Verhaltensweisen begründen einen rechtsverbindlichen Vertrag oder eine Verpflichtung zur Durchführung oder zum Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion, es sei denn, es wurde eine endgültige schriftliche Übernahmevereinbarung vollständig unterzeichnet. Jede vorgeschlagene Transaktion unterläge den geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, dem Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung, Finanzierungsaspekten, erforderlichen Genehmigungen und anderen üblichen Bedingungen. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Darüber hinaus stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung bezieht sich auf einen Vorschlag, den Solidion für einen Unternehmenszusammenschluss mit Polar unterbreitet hat. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für eine Vollmachtserklärung, eine Registrierungserklärung, eine Erklärung zum Übernahmeangebot, einen Prospekt oder andere Dokumente, die die Parteien im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen könnten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar; ebenso wenig darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Sollte eine Transaktion eingeleitet werden, beabsichtigt Solidion, die entsprechenden Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einzureichen. Anleger und Wertpapierinhaber werden dringend gebeten, diese Unterlagen sorgfältig und vollständig zu lesen, sobald sie verfügbar sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solidion Technology Inc. (NASDAQ: STI) (das "Unternehmen", "Solidion", "wir", "unser" oder "uns") möchte die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 nutzen und fügt diesen Warnhinweis im Zusammenhang mit dieser Safe-Harbor-Gesetzgebung hinzu. Die Wörter "Prognosen", "glauben", "können", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "sollten", "planen", "könnten", "Ziel", "Potenzial", "wahrscheinlich", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf uns beziehen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 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