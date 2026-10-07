Haelixa baut die Präsenz im Bereich der Echtheitsprüfung von Uhren und Schmuck weiter aus und wird dabei von Hanspeter Pieth unterstützt. Pieth bringt dazu seine Führungserfahrung im Handel, die er bei Beyer Chronometrie und Gübelin gesammelt hat, sowie seine Expertise aus den Verwaltungsratsmandaten bei der Estima AG und Meister 1881 ein, um Haelixa in der nächsten Wachstumsphase zu begleiten



Hanspeter Pieth. Mit freundlicher Genehmigung von Hanspeter Pieth



ZÜRICH, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Haelixa, das Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das für DNA-basierte Technologie zur physischen Authentifizierung steht, hat heute die Berufung von Hanspeter Pieth in das Advisory Board bekannt gegeben. Pieth ist Mitglied des Verwaltungsrats der Estima AG und Delegierter des Verwaltungsrats bei Meister 1881.

Hanspeter Pieth ist Verwaltungsrat bei der Estima AG, einem in Grenchen ansässigen Hersteller hochwertiger Uhrenkomponenten, und bei Meister 1881, einem Schweizer Luxusunternehmen mit 140-jähriger Tradition, wo er als Delegierter des Verwaltungsrats tätig ist. Ausserdem gehört er dem Verwaltungsrat der KDDL Limited an und berät die Gruppe als Group Advisor. Das indische Unternehmen ist im Uhrenhandel sowie der Uhrenherstellung tätig. Pieth blickt auf drei Jahrzehnte im Schweizer Uhren- und Schmuckhandel zurück, unter anderem als CEO der Beyer Chronometrie AG, des ältesten Uhrenfachgeschäfts der Welt. Dadurch kennt er die gesamte Wertschöpfungskette aus eigener Erfahrung, von der Fertigung bis zum Verkauf, und weiss, worauf es beim Vertrauen der Kundinnen und Kunden ankommt.

Seine Ernennung ist ein weiterer Schritt in Haelixas rasch fortschreitender Marktdurchdringung bei der Echtheitsprüfung von Uhren und Schmuck. Sie folgt auf die Lancierung von ProofDNA, einer forensischen, DNA-basierten Authentifizierungslösung, die einen unsichtbaren, markenspezifischen DNA-Marker direkt in das Produkt einbringt. Der Marker lässt sich weder entfernen noch verändern oder kopieren und bleibt ein Leben lang mit dem Produkt verbunden. ProofDNA geht über bestehende Systeme wie digitale Produktpässe, NFC oder QR-Codes hinaus und liefert mit einem einfachen Oberflächenabstrich einen eindeutigen, binären Echtheitsnachweis, der sich vor Ort und unabhängig überprüfen lässt. So liegt die Kontrolle wieder in den Händen der Marken.

Allein in der Schweiz entgehen der Uhrenindustrie durch Fälschungen schätzungsweise 1,88 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Weltweit gehen dem Luxussektor laut OECD-Daten jährlich rund 250 Milliarden US-Dollar verloren.

Hanspeter Pieth, Verwaltungsrat der Estima AGundDelegierter des Verwaltungsrats von Meister 1881, erklärt: "Als Group Advisor von KDDL und Verwaltungsrat bei Estima beschäftigen mich Präzision und Qualität auf Komponentenebene. Bei Meister 1881, wo ich Delegierter des Verwaltungsrats bin, muss dieser Anspruch auch Jahre später noch gegenüber den Kundinnen und Kunden Bestand haben. Der DNA-Marker von Haelixa ist eine der wenigen Technologien, die mir begegnet sind und beide Welten zugleich ansprechen. Ich freue mich, diese doppelte Perspektive ins Team einzubringen, während Haelixa die Authentifizierungslösung Herstellern und Händlern gleichermassen zugänglich macht."

Patrick Strumpf, CEO von Haelixa, erklärt, die Ernennung stärke die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. "Hanspeter bringt eine einzigartige Perspektive auf die gesamte Wertschöpfungskette im Luxussegment mit. Sein fundiertes Verständnis der Uhren- und Schmuckbranche wird eine entscheidende Rolle spielen, während wir die physische Authentifizierungstechnologie von Haelixa ausbauen."

-ENDE-

Hinweise für die Redaktion

Hochauflösende Bilder:

Haelixa Press Kit_Board Advisor Hanspeter Pieth

Pressekontakt

Bruna Coimbra

Marketing Manager, Haelixa AG

b.coimbra@haelixa.com

+41 76 795 53 98

Über Haelixa:

Haelixa wurde 2016 in der Schweiz als Spin-off der ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das DNA-basierte Technologie zur Überprüfung von Produktherkunft und Echtheit entwickelt. Haelixa ermöglicht eine unabhängige Überprüfung - auch dort, wo eine Dokumentation allein keinen ausreichenden Nachweis liefert. Die patentierte DNA-Marker-Technologie von Haelixa bietet Luxusmarken einen wissenschaftlich verifizierbaren Echtheits- und Herkunftsnachweis direkt auf Produktebene. https://haelixa.com/

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b43cdfc-fc05-41d4-8dd1-5cfa5702a50b/de