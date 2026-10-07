Die Commerzbank-Aktie hat die Marke von 40 € zurückerobert. Damit notiert sie allerdings bereits auf Höhe des neuen RBC-Kursziels. Auch Deutsche Bank und JPMorgan sehen kaum noch Potenzial, während die DZ Bank weiterhin 46 € für möglich hält. Fundamental steht die Bank so gut da wie lange nicht - doch nach der starken Neubewertung müssen nun die Gewinne und Kapitalrückgaben den Kurs tragen. Analysten treten auf die Bremse RBC hat die Commerzbank-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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