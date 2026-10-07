Zuletzt galt Spezialisierung für junge Versicherungsmakler als eine der richtigen Antworten auf einen komplexer werdenden Markt. Wer nur für ein Produkt steht, könnte erleben, wie ein neuer Gesprächsanlass plötzlich die gesamte Kundenbeziehung öffnet. Ein Artikel von Andreas Wollermann, Head of Growth & Sales bei der bbg Betriebsberatungs GmbHEs war eine Entwicklung, die absolut nachvollziehbar war. Versicherungsprodukte wurden komplexer, Regulatorik umfang- reicher, der Markt unübersichtlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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