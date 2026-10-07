Der Stuttgarter Sportwagenbauer richtet sich mit der Strategie "Sportwagenschmiede '35" neu aus: weniger Volumen, mehr Luxus, deutlich niedrigere Kosten. Rund ein Viertel der Belegschaft soll mittelfristig wegfallen, die Gewinnschwelle unter 200.000 Fahrzeuge sinken. Die Börse reagiert mit kräftigen Kursgewinnen.Höchstens noch jedes zehnte Auto will Porsche künftig in China verkaufen. Auf dem Kapitalmarkttag im Entwicklungszentrum Weissach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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