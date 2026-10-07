Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien sowie ein drohender Hurrikan im Golf von Mexiko treiben erneut Ölpreise. Gleichzeitig belasten hohe Renditen französischer Staatsanleihen. Deutschlands Leitindex fällt deutlich unter 25.500 Punkte, eine Marke, an der er gestern scheiterte. Abends folgt zudem noch ein Protokoll der US-Notenbank.Die Nordseesorte Brent kostet wieder mehr als 100 Dollar je Barrel - und das bremst den DAX zur Wochenmitte. Nach drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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