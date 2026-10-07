Rheinmetall übernimmt ein Werk des Bahnherstellers Alstom in Nordhessen, rund 750 Beschäftigte sollen künftig für die Panzersparte arbeiten. Die Aktie gerät trotzdem unter Druck und rutscht unter 950 Euro, während auch andere Rüstungswerte deutlich nachgeben. Aktionäre sehen den Expansionskurs zunehmend skeptisch.Nach 178 Jahren steht Kassels Lokomotivbau vor dem Aus. Rheinmetall übernimmt das dortige Werk des französischen Bahnherstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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