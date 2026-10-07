Unterföhring (ots) -Ab sofort können kleinere mittelständische Unternehmen noch einfacher ihre Werbung auf den Big Screen bringen. Hierzu führt Seven.One Media den "ProSiebenSat.1 AdManager" ein. Er ermöglicht es Werbetreibenden, einfach und intuitiv Addressable-TV-Kampagnen auf Connected TVs zu planen und auszuspielen. Das Tool, das von MFE Advertising entwickelt wurde, war bereits in Italien und Spanien erfolgreich gestartet."In Deutschland ist der Mittelstand traditionell besonders stark und ein echter Wachstumsmotor. Größere Mittelständler sind bereits seit Jahren in der TV-Werbung aktiv, für kleinere mittelständische Unternehmen senken wir mit dem 'ProSiebenSat.1 AdManager' die Einstiegshürde für Werbung auf dem Big Screen entscheidend. Das Tool ermöglicht die einfache Planung von Kampagnen auf dem Connected TV und erschließt unsere attraktiven, reichweitenstarken Umfelder für eine zusätzliche Kundengruppe", sagt Nicola Lussana, CEO des ProSiebenSat.1-Vermarkters Seven.One Media.Die Plattform ermöglicht es über eine intuitiv zu bedienende Oberfläche Werbekampagnen im bekannten SwitchIn-Format in L-Form zu buchen und AddressableTV-Kampagnen auf allen Sendern von ProSiebenSat.1 in nur wenigen Schritten zu starten. Werbetreibende können ihre Zielgruppe anhand diverser Targeting-Kriterien definieren und die Kampagnen etwa regional ausspielen lassen. Über ein Reporting-Dashboard ist es möglich, die Kampagnenleistung in Echtzeit zu überwachen, die Ergebnisse anhand der Kampagnenziele zu messen und Kampagnen bei Bedarf zu optimieren.Die Einführung des "ProSiebenSat.1 AdManagers" begleitet das Unternehmen mit einer Kampagne auf den eigenen TV- und diversen Digitalplattformen.Weitere Infos zum Angebot gibt es unter admanager.prosiebensat1.com/de.Pressekontakt:Maurice BöhlerHead of Business CommunicationsProSiebenSat.1 Media SETel. +49 (0) 89 95 07 4139E-Mail: Maurice.Boehler@prosiebensat1.comMedienallee 7 / 85774 UnterföhringOriginal-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/6366322