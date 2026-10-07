München (ots) -- Neue Runde für die Erfolgs-Bauernhof-Realityshow bei RTLZWEI- Mit dabei sind unter anderem René "Redo" Dost, Christian Lell, Suki Tegan, Matthias Mangiapane, Julia Römmelt, Vanessa Nwattu und Christina Dimitriou- "Der Promihof" ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Gummistiefel statt Glamour: "Der Promihof" öffnet wieder seine Tore. In der neuen Staffel tauschen 22 Stars und Reality-Newcomer roten Teppich und Großstadtleben gegen Stall, Tiere und harte Hofarbeit. Mit dabei sind unter anderem René "Redo" Dost, Christian Lell, Matthias Mangiapane, Julia Römmelt, Vanessa Nwattu und Christina Dimitriou. Auf dem wohl verrücktesten Bauernhof der Welt müssen die Promis nicht nur Kühe melken, sondern sich auch in Challenges beweisen und um einen Jackpot von bis zu 100.000 Euro kämpfen. Für Ordnung auf dem Promihof sorgt erneut Promi-Landwirt Nino Sifkovits. "Der Promihof" ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Auf dem "Promihof" ist auch in der neuen Staffel kein Platz für Starallüren. Zwischen Stallarbeit, tierischen Mitbewohnern und einem festen Regelwerk müssen sich die 22 Bewohner im ungewohnten Hofalltag behaupten. Dabei zählt nicht nur, wer kräftig mit anpackt: In verschiedenen Challenges können sich die Promis Vorteile erspielen, den Jackpot beeinflussen und ihren Platz auf dem Hof sichern. Wer sich bewährt, kommt dem Titel Hof-König oder Hof-Königin Schritt für Schritt näher - wer dagegen aneckt oder scheitert, muss um seinen Verbleib auf dem Hof zittern. Über die Einhaltung der Hof-Regeln wacht erneut Landwirt Nino Sifkovits, bekannt aus "Diese Ochsenknechts" und "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino".Wer kann anpacken - und wer ziert sich vor der Stallarbeit? Auf dem "Promihof" trifft auch in der neuen Staffel eine bunte Mischung aus bekannten TV-Gesichtern und neuen Persönlichkeiten aufeinander. Bisher keine Reality-Erfahrung gesammelt haben Volksmusik-Star Spitzbua Markus, "VfL-Jesus" und "oder wat?!"-Mann Thomas Dragunski, außerdem Meike Buschening-Kaffenberger ("Tüll und Tränen"), Patrick Mast (Dschungelbegleitung von Hubert Fella), René "Redo" Dost (Kult-Gastronom) und Ex-FC-Bayern-Fußballer Christian Lell sowie Skandal-Podcast "Brave Mädchen"-Host Suki Tegan. Wie werden sie sich schlagen, wenn sie auf Reality-Veteranen wie Matthias Mangiapane oder Julia Römmelt treffen?Auch das Wiedersehen von Christina Dimitriou und Vanessa Nwattu verspricht Spannung: Bei "Temptation Island VIP" war Vanessa als Verführerin dabei - und kam in der Sendung mit Christinas damaligem Freund Aleks Petrovic zusammen. Nun treffen die beiden erstmals wieder vor der Kamera aufeinander. Reality-Sternchen Kate Merlan zieht nicht allein ein und nimmt ihre große Liebe, den Teddybären, mit auf den Hof - ob sich zwischen Heu und Mistgabeln zeigt, wer hinter dem Kostüm steckt?Rein in die Gummistiefel und ran an die Stallarbeit heißt es auch für Andrew Weiß, Fabian Hesdahl, Jasmin Sainabou Jaegers, Jennifer Iglesias, Kevin Njie, Marc-Robin Wenz, Tara Tabitha, Vanessa Brahimi und Zoe Müllner."Der Promihof" ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.Presseinfos und Fotomaterial finden Sie hier: Der Promihof - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/der-promihof).Über "Der Promihof":Eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene zieht nach Polen aufs Land und bewohnt den verrücktesten Bauernhof der Welt, den Promihof! Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Möglichkeiten, sich Sendezeit zu verschaffen! Zu Beginn erfahren die Promis, welche Hof-Regeln es zu beachten gilt. Kontrolliert werden diese von Landwirt Nino aus dem berühmten Ochsenknecht-Clan. Den Promis winkt ein Jackpot von 100.000 Euro, der sich allerdings mit jedem Fehler verringert. Welcher Promi holt sich den Titel: Hof-König oder Hof-Königin?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6366321