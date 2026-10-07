Fürth (ots) -Wenn die Tage kürzer werden, gehört die herzhafte Brotzeit wieder zu den schönsten Momenten des Tages. Ob Wiener Würstchen mit Senf, Leberwurst aufs frische Brot oder Schinkenwürfel in der Pfanne: Bei NORMA wird all das jetzt noch günstiger. Denn der Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort die Preise für zahlreiche Wurst- und Schinkenspezialitäten. Besonders deutlich fällt die Ersparnis bei der Leberwurst der NORMA-Eigenmarke MY SMILE aus: Die 250-Gramm-Packung kostet jetzt nur noch 0,99 Euro statt 1,19 Euro - das sind 20 Cent oder rund 17 Prozent weniger.Pro Packung können Kundinnen und Kunden jetzt sogar bis zu 30 Cent sparen, etwa bei den GREISINGER Wiener Würstchen (600 g) oder beim GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt. Auch bei den Kochschinken-Spezialitäten und den Rohschinkenwürfeln der Eigenmarken geht es rund 10 Prozent nach unten. NORMA legt im letzten Quartal noch einmal richtig nach und senkt bereits zum zweiten Mal alleine im Oktober die Preise. Da kann man sich schon jetzt auf den Rest des Jahres freuen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):EBERSWALDER Wiener Würstchen 1.000 gBislang: 6,79 EURJetzt: 6,49 EURERZDORFER HOF Erzgebirgische Wiener 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,89 EURGOLDSCHMAUS Wiener Knackige Burschen 640 gBislang: 4,79 EURJetzt: 4,59 EURGOLßENER Spreewälder Leberwurst 250 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURGREISINGER Wiener Würstchen 600 gBislang: 4,29 EURJetzt: 3,99 EURGUT BARTENHOF Leberwurst 250 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURGUT BARTENHOF Schinken gewürfelt 150 g / 250 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EURGUT BARTENHOF Wiener Würstchen 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,89 EURGUT BARTENHOF Kochschinken-Spezialitäten 100 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,69 EURGUT BARTENHOF Wiener Würstchen 1.000 gBislang: 6,79 EURJetzt: 6,49 EURGUT BARTENHOF Salami 300 gBislang: 2,29 EURJetzt: 2,19 EURGUT BARTENHOF Dauerwurst-Aufschnitt 200 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURGUT BARTENHOF Mini Wiener klassik / Geflügel 320 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,39 EURGUT LANGENHOF Geflügelwiener 400 gBislang: 3,49 EURJetzt: 3,29 EURMETZGEREI REIß Wiener Würstchen 300 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,59 EURMY SMILE Rohschinkenwürfel geräuchert 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURMY SMILE Leberwurst fein 250 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURMY SMILE Wiener Würstchen 400 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,49 EURWINDAU Schinken-Zwiebel-Mettwurst 200 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6366318