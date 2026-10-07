Fürth (ots) -
Wenn die Tage kürzer werden, gehört die herzhafte Brotzeit wieder zu den schönsten Momenten des Tages. Ob Wiener Würstchen mit Senf, Leberwurst aufs frische Brot oder Schinkenwürfel in der Pfanne: Bei NORMA wird all das jetzt noch günstiger. Denn der Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort die Preise für zahlreiche Wurst- und Schinkenspezialitäten. Besonders deutlich fällt die Ersparnis bei der Leberwurst der NORMA-Eigenmarke MY SMILE aus: Die 250-Gramm-Packung kostet jetzt nur noch 0,99 Euro statt 1,19 Euro - das sind 20 Cent oder rund 17 Prozent weniger.
Pro Packung können Kundinnen und Kunden jetzt sogar bis zu 30 Cent sparen, etwa bei den GREISINGER Wiener Würstchen (600 g) oder beim GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt. Auch bei den Kochschinken-Spezialitäten und den Rohschinkenwürfeln der Eigenmarken geht es rund 10 Prozent nach unten. NORMA legt im letzten Quartal noch einmal richtig nach und senkt bereits zum zweiten Mal alleine im Oktober die Preise. Da kann man sich schon jetzt auf den Rest des Jahres freuen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
EBERSWALDER Wiener Würstchen 1.000 g
Bislang: 6,79 EUR
Jetzt: 6,49 EUR
ERZDORFER HOF Erzgebirgische Wiener 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,89 EUR
GOLDSCHMAUS Wiener Knackige Burschen 640 g
Bislang: 4,79 EUR
Jetzt: 4,59 EUR
GOLßENER Spreewälder Leberwurst 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
GREISINGER Wiener Würstchen 600 g
Bislang: 4,29 EUR
Jetzt: 3,99 EUR
GUT BARTENHOF Leberwurst 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt 150 g / 250 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
GUT BARTENHOF Wiener Würstchen 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,89 EUR
GUT BARTENHOF Kochschinken-Spezialitäten 100 g
Bislang: 1,89 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
GUT BARTENHOF Wiener Würstchen 1.000 g
Bislang: 6,79 EUR
Jetzt: 6,49 EUR
GUT BARTENHOF Salami 300 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
GUT BARTENHOF Dauerwurst-Aufschnitt 200 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
GUT BARTENHOF Mini Wiener klassik / Geflügel 320 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,39 EUR
GUT LANGENHOF Geflügelwiener 400 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 3,29 EUR
METZGEREI REIß Wiener Würstchen 300 g
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,59 EUR
MY SMILE Rohschinkenwürfel geräuchert 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
MY SMILE Leberwurst fein 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
MY SMILE Wiener Würstchen 400 g
Bislang: 2,59 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
WINDAU Schinken-Zwiebel-Mettwurst 200 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,89 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6366318
Wenn die Tage kürzer werden, gehört die herzhafte Brotzeit wieder zu den schönsten Momenten des Tages. Ob Wiener Würstchen mit Senf, Leberwurst aufs frische Brot oder Schinkenwürfel in der Pfanne: Bei NORMA wird all das jetzt noch günstiger. Denn der Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort die Preise für zahlreiche Wurst- und Schinkenspezialitäten. Besonders deutlich fällt die Ersparnis bei der Leberwurst der NORMA-Eigenmarke MY SMILE aus: Die 250-Gramm-Packung kostet jetzt nur noch 0,99 Euro statt 1,19 Euro - das sind 20 Cent oder rund 17 Prozent weniger.
Pro Packung können Kundinnen und Kunden jetzt sogar bis zu 30 Cent sparen, etwa bei den GREISINGER Wiener Würstchen (600 g) oder beim GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt. Auch bei den Kochschinken-Spezialitäten und den Rohschinkenwürfeln der Eigenmarken geht es rund 10 Prozent nach unten. NORMA legt im letzten Quartal noch einmal richtig nach und senkt bereits zum zweiten Mal alleine im Oktober die Preise. Da kann man sich schon jetzt auf den Rest des Jahres freuen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
EBERSWALDER Wiener Würstchen 1.000 g
Bislang: 6,79 EUR
Jetzt: 6,49 EUR
ERZDORFER HOF Erzgebirgische Wiener 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,89 EUR
GOLDSCHMAUS Wiener Knackige Burschen 640 g
Bislang: 4,79 EUR
Jetzt: 4,59 EUR
GOLßENER Spreewälder Leberwurst 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
GREISINGER Wiener Würstchen 600 g
Bislang: 4,29 EUR
Jetzt: 3,99 EUR
GUT BARTENHOF Leberwurst 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt 150 g / 250 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
GUT BARTENHOF Wiener Würstchen 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,89 EUR
GUT BARTENHOF Kochschinken-Spezialitäten 100 g
Bislang: 1,89 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
GUT BARTENHOF Wiener Würstchen 1.000 g
Bislang: 6,79 EUR
Jetzt: 6,49 EUR
GUT BARTENHOF Salami 300 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
GUT BARTENHOF Dauerwurst-Aufschnitt 200 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
GUT BARTENHOF Mini Wiener klassik / Geflügel 320 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,39 EUR
GUT LANGENHOF Geflügelwiener 400 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 3,29 EUR
METZGEREI REIß Wiener Würstchen 300 g
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,59 EUR
MY SMILE Rohschinkenwürfel geräuchert 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
MY SMILE Leberwurst fein 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
MY SMILE Wiener Würstchen 400 g
Bislang: 2,59 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
WINDAU Schinken-Zwiebel-Mettwurst 200 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,89 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6366318
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