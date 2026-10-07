In Deutschland geht die Diskussion um die EEG-Novelle in die heiße Phase. Besonders umstritten ist die Direktvermarktung für Privatkundenanlagen. In Deutschland funktioniert sie bislang nur schlecht, in Österreich gibt es sie aber schon länger. Wie sind dort die Erfahrungen? Philipp Rechberger: Spätestens mit der Umstellung der Photovoltaik-Förderung von gestützten Einspeisetarifen auf Invest-Zuschüsse im kleinen Leistungssegment ist die Direktvermarktung in Österreich bei den Endkunden angekommen. Viele Energieanbieter nutzen die Bereitstellung einer Einspeisevergütung als Kundenbindungsmaßnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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