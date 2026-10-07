DJ MÄRKTE ASIEN/Hohe Ölpreise und Renditen drücken Aktien - LG unter Druck

DOW JONES--Zur Wochenmitte ist es an den Börsen in Ostasien und Australien etwas nach unten gegangen, nachdem der Ölpreis und die Marktzinsen wieder gestiegen waren. Positive Vorgaben der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Rekordstände erreichten, verpufften. Anleger hielten sich auch wegen der anstehenden Bilanzsaison zurück, sagten Marktteilnehmer. Manche warteten auch auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung am späten Mittwoch. Es könne Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed geben. Derweil erhöhte die indische Notenbank den Leitzins aufgrund des zuletzt gestiegenen Inflationsrisikos um 25 Basispunkte auf 5,50 Prozent. Neun von zehn vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Die Börse in Shanghai blieb am Mittwoch noch feiertagsbedingt geschlossen. In Hongkong sank der Hang-Seng-Index (Späthandel) um 0,6 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-225-Index um 0,9 Prozent nach, der breiter gefasste Topix verlor 0,7 Prozent. Der zusammengesetzte japanische Frühindikator stieg im August nach vorläufigen Angaben etwas weniger deutlich als erwartet. Mit einem Minus von 2 Prozent ging der Kospi in Seoul aus dem Handel. Besser hielt sich die australische Börse. Der S&P/ASX-200 tendierte knapp behauptet.

Das hohe Niveau der Marktzinsen lastete besonders auf als zinssensitiv geltenden Technologiewerten. In Tokio verbilligten sich Advantest um 1,3 und Kioxia um 4,5 Prozent. Semiconductor Manufacturing International fielen in Hongkong um 1,7 Prozent. In Seoul verloren die Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics 2,8 und 1,3 Prozent. Samsung wird am Donnerstag vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Analysten erwarten, dass der Konzern dank des KI-Booms einen rekordhohen operativen Gewinn melden wird. Die vorläufigen Zahlen von LG Electronics haben derweil die Erwartungen von Analysten verfehlt. Die Aktie fiel um 10,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.727,70 -0,1 +0,2 07:00 Topix 500 (Tokio) 3.244,88 -0,7 +22,0 08:00 Kospi (Seoul) 6.803,90 -2,0 +61,5 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.144,52 -0,6 -5,8 10:00 Shanghai-Composite 3.842,19 +0,3 -3,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.605,41 -1,7 +20,7 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.151,68 -0,7 -28,9 10:00 KLCI (Malaysia) 1.612,74 -1,3 -4,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1226 -0,3 1,1258 1,1202 -4,4 EUR/JPY 177,69 -0,2 177,99 177,25 -3,4 EUR/GBP 0,8471 -0,1 0,8478 0,8479 -2,8 USD/JPY 158,27 +0,1 158,10 158,20 +1,0 USD/KRW 1.339,60 +0,1 1.338,03 1.342,70 -7,0 USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7045 -4,1 USD/CNH 6,7065 +0,1 6,7012 6,7044 -3,9 USD/HKD 7,8476 +0,0 7,8472 7,8476 +0,8 AUD/USD 0,6969 -0,2 0,6982 0,6962 +4,5 NZD/USD 0,5607 -0,3 0,5621 0,5590 -2,6 BTC/USD 84.271,84 -1,6 85.626,74 85.306,43 -3,9 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,07 +0,7 0,63 89,44 Brent/ICE 101,40 +0,8 0,82 100,58 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.131,60 -0,8 -31,85 4.163,45 Silber 60,46 -2,0 -1,22 61,69 Platin 1.667,52 -2,0 -34,23 1.701,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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