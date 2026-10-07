München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Micron Technology (ISIN US5951121038/ WKN 869020) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Micron Technology profitiere derzeit von einer deutlich steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen für Rechenzentren und AI-Anwendungen. Die jüngsten Quartalszahlen würden ein außergewöhnlich starkes Umsatz- und Gewinnwachstum zeigen. Gleichzeitig bleibe offen, in welchem Umfang das aktuell hohe Margenniveau über den gegenwärtigen Zyklus hinaus Bestand haben könne. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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