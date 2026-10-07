Klagenfurt (ots) -Neue Route verbindet alpine Landschaften, historische Städte und mediterranes Lebensgefühl.Sechs Etappen, zwei Länder, rund 1.400 Kilometer und eine Reise zwischen Alpen und Adria: Ein Roadtrip steht für individuelles Reisen mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Camper, für spontane Zwischenstopps und die Freiheit, eine Route nach den eigenen Interessen zu gestalten. Der neue Alpe-Adria-Roadtrip bietet genau das: Als Rundreise führt er von Kärnten über Friaul-Julisch Venetien bis an die Adria und wieder zurück - auf ausgewählten Routen, vorbei an bedeutenden Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen und bewusst abseits der klassischen Transitstrecken.Das neue Tourismusangebot, das gemeinsam von der Kärntner Tourismusorganisation und der Region Friaul-Julisch Venetien über PromoTurismoFVG - die für die Tourismusförderung in Friaul-Julisch Venetien zuständige Einrichtung - konzipiert und umgesetzt wurde, vereint die landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten beider Regionen. Kurvenreiche Panoramastraßen, Bergpässe und Seen machen den Weg zum Erlebnis, historische Städte, regionale Kulinarik und besondere Ausflugsziele laden zu Zwischenstopps ein. Eine eigene Website (www.alpe-adria-roadtrip.com) bietet zu jeder Etappe detaillierte Informationen auf Deutsch, Englisch und Italienisch - von Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen bis zu Tipps für Einkehr."Der Alpe-Adria-Roadtrip zeigt, wie abwechslungsreich eine Reise zwischen Alpen und Adria sein kann. Kärnten und Friaul-Julisch Venetien ergänzen sich dabei auf besondere Weise. Mit der gemeinsamen Route schaffen wir ein neues Reiseerlebnis, das dazu einlädt, Landschaft, Kultur und Kulinarik beider Regionen auf individuelle Art zu entdecken", sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.Sergio Emidio Bini, Landesrat für Wirtschaft und Tourismus der Region Friaul-Julisch Venetien: "Diese Vereinbarung stellt für Friaul-Julisch Venetien ein weiteres Modell der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dar, das den Geist der Zusammenarbeit 'ohne Grenzen' in diesem Teil Europas bestätigt und stärkt. Der Alpe-Adria-Roadtrip ist eine Einladung, weniger bekannte Gegenden bewusst und aus neuen Perspektiven zu erkunden - entlang gewundener Routen, auf denen sich das Vergnügen des Reisens mit der Entdeckung von Dörfern, Hügellandschaften, historischen Anwesen bis hin zu den unerwartetsten Berglandschaften abwechselt. Eine "On-the-Road"-Reise, die sich für Besucher eignet, die zu jeder Jahreszeit die Atmosphäre zweier Regionen entdecken, erkunden und genießen möchten, die ein umfassendes Erlebnis im Rhythmus der eigenen Leidenschaften bieten."Gemeinsame Projekte verbinden den Alpe-Adria-RaumDer Alpe-Adria-Roadtrip steht dabei nicht für den Beginn, sondern für die Fortsetzung einer langjährigen Zusammenarbeit. Mit dem Alpe-Adria-Trail wurde bereits 2012 ein gemeinsames grenzüberschreitendes Leitprodukt von Kärnten Werbung, Friaul-Julisch Venetien und Slowenien entwickelt. Der rund 750 Kilometer lange Weitwanderweg verbindet den Großglockner mit der Adria und führt durch drei Länder. Auch der Alpe-Adria-Radweg steht für diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit und verbindet Salzburg über Kärnten mit der Oberen Adria in Italien.Nun bekommt diese Verbindung eine neue Perspektive: vier Räder, zwei Räder oder ein Camper - und maximale Freiheit. Viele Reisende tragen die Sehnsucht nach dem Unbekannten, nach ein bisschen Abenteuer in sich - und manchmal braucht es dazu nur eine Handvoll Lieblingssongs, ein Auto, den Van oder das Motorrad, um diese Sehnsucht zu stillen. Auf einer Reise von Bergen und Seen zu Lagunen und Häfen, von Passstraßen zu Küstenboulevards, von Käsnudeln und Speck zu Pasta und Prosciutto. Eine Reise im eigenen Rhythmus, mit atemberaubenden Aussichten, voller Geschichte, Kultur und südlichem Lebensgefühl.Die Etappen im Überblick und unzählige Gründe, den Alltag im Rückspiegel zu lassenKein Kilometer Autobahn, dafür aussichtsreiche Panoramastraßen, Bergpässe, glitzernde Seen, historische Städte und kulinarische Entdeckungen: Der Alpe-Adria-Roadtrip führt auf ausgewählten Routen durch Kärnten und Friaul-Julisch Venetien. Nicht das schnelle Ankommen steht im Mittelpunkt, sondern der Weg selbst - mit Zeit für einen Sprung in den See, einen Abstecher zu einer Sehenswürdigkeit, einen Espresso am Marktplatz oder eine regionale Spezialität am Weg.Etappe 1: Von Hermagor in die NockbergeLos geht es in Hermagor und weiter zum Weissensee, nach Spittal an der Drau und an den Millstätter See. In der Künstlerstadt Gmünd lohnt sich ein Zwischenstopp, bevor die Straße in die Nockberge führt. Die Nockalmstraße schlängelt sich mit 52 Kehren durch die sanfte Berglandschaft und macht die Fahrt selbst zum Erlebnis. Wer noch höher hinaus möchte, sei als Highlight die Großglockner Hochalpenstraße, mit spektakulärem Blick auf den Großglockner, Österreichs höchstem Berg, ans Herz gelegt. Endpunkt der ersten Etappe ist Bad Kleinkirchheim, im Herzen der Nockberge.Etappe 2: Auf historischen Spuren nach KlagenfurtVon Bad Kleinkirchheim geht es durch das historische Kärnten. In Friesach treffen mittelalterliche Stadtmauern und Burgenromantik aufeinander, die Burg Hochosterwitz thront weithin sichtbar über dem Land. Am Magdalensberg öffnet sich der Blick weit über Kärnten. Schließlich geht es weiter nach Klagenfurt und an den Wörthersee - vom historischen Zentrum der Landeshauptstadt bis zum mediterranen Flair des Sees.Etappe 3: Vom Wörthersee über die Alpen nach ItalienRund um den Wörthersee reiht sich ein Aussichtspunkt an den nächsten: Vom Pyramidenkogel reicht der Blick weit über den See, Maria Wörth und Velden laden zu einem Zwischenstopp ein. Weiter geht es zur Burg Landskron und an den Faaker See. Wer die Route verlängern möchte, nimmt die Villacher Alpenstraße hinauf in den Naturpark Dobratsch. Danach wird es alpin, bevor die Grenze nach Italien überschritten wird und Tarvis erreicht ist.Etappe 4: Durch die Julischen Alpen bis ans MeerVon Tarvis führt die Route zu den beiden kristallklaren Seen von Fusine und weiter hinauf zum Monte Lussari. Danach geht es durch die Täler und Berglandschaften Friaul-Julisch Venetiens, vorbei an Pontebba und weiter in die UNESCO-Stadt Cividale del Friuli. In Gorizia wird die besondere Geschichte des Grenzraums spürbar. Schließlich liegt die Adria vor einem: Triest markiert den südlichen Wendepunkt des Roadtrips.Etappe 5: Zwischen Adria, Lagune und KarstVon Triest geht es entlang der Küste weiter nach Miramare und in die Lagunenlandschaft rund um Grado. In Aquileia trifft römische Geschichte auf norditalienisches Lebensgefühl, in Marano Lagunare zeigt sich die Lagune von ihrer ursprünglichen Seite. Weiter geht es zur Villa Manin und durch Valvasone und Sacile. Bei der Karstquelle Sorgente del Gorgazzo bei Polcenigo wird es noch einmal spektakulär, bevor sich die Straße kurvenreich hinauf nach Piancavallo windet.Etappe 6: Durch die friaulanischen Berge zurück nach KärntenDie letzte Etappe führt durch eine Landschaft, die noch einmal einen ganz anderen Charakter zeigt. Vom Lago di Barcis geht es durch die eindrucksvolle Forra del Cellina nach Maniago und weiter nach Poffabro. In Sauris und Sappada treffen alpine Traditionen auf regionale Spezialitäten. Über den Plöckenpass geht es schließlich zurück nach Kärnten - mit dem Gefühl, eine ganze Region zwischen Alpen und Adria erfahren zu haben. Eine Liebeserklärung an das Reisen im eigenen Rhythmus.Der Alpe-Adria-Roadtrip ist mithilfe der Website www.alpe-adria-roadtrip.com für Individualreisende bequem selbst organisierbar, kann aber auch als Reise mit Zimmerbuchung durch einen Veranstalter gebucht werden. Mittelfristig ist seitens Kärnten Werbung auch die Kooperation mit Busreiseveranstaltern geplant.Weitere Informationen:www.alpe-adria-roadtrip.com (https://alpe-adria-roadtrip.com/?mc=2&utm_source=chatgpt.com)Weiteres Bildmaterial:https://kaernten.canto.de/b/L20QRPressekontakt:Kärnten Werbung GmbHKathrin SchrammelTelefon: +43 463 3000 102E-Mail: kathrin.schrammel@kaernten.atWebsite: https://www.kaernten.atOriginal-Content von: Kärnten Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11941/6366351