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WKN: A1MMEV | ISIN: DE000A1MMEV4 | Ticker-Symbol: GTH
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07.10.2026 10:09 Uhr
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PTA-Adhoc: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: GTH prüft Beteiligung an einem BioTech-Startup mit disruptivem Radiopharmakon für die Krebsdiagnostik

DJ PTA-Adhoc: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: GTH prüft Beteiligung an einem BioTech-Startup mit disruptivem Radiopharmakon für die Krebsdiagnostik

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Mergers & Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: GTH prüft Beteiligung an einem BioTech-Startup mit disruptivem Radiopharmakon für die Krebsdiagnostik

Frankfurt am Main (pta000/07.10.2026/09:35 UTC+2)

+++ Ad-hoc Mitteilung +++

German Tech Holding prüft Beteiligung an einem BioTech-Startup mit disruptivem Radiopharmakon für die Krebsdiagnostik

• Klinisch erprobtes Zirkonium-89-basiertes Verfahren für die PSMA-PET/CT-Bildgebung mit mehrjährigerAnwendung und publizierter klinischer Evidenz • Bis zu 100-fach höherer Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast verbessert die Früherkennung und Lokalisierung vonTumorherden und Metastasen • German Tech Holding prüft Beteiligung mit 10 % an der Zirnostics GmbH

Frankfurt am Main, 7. Oktober 2026 - Die German Tech Holding GmbH & Co. KGaA ("GTH"), eine 2012 gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, prüft eine Beteiligungsopportunität an einem Startup mit einem bereits klinisch eingesetzten Radiopharmakon für die Krebsdiagnostik. Dabei handelt es sich um einen mit Zirkonium 89 markierten Tracer für die PSMA PET/CT-Bildgebung zur Diagnostik von Prostatakrebs, der durch verzögerte Bildgebung eine deutlich verbesserte Darstellung und Lokalisierung von Tumorherden und Metastasen ermöglicht. Das Verfahren wird bereits seit mehreren Jahren klinisch angewendet und ist Gegenstand mehrerer publizierter Auswertungen.

Das Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) ist eine Zielstruktur, die bei Prostatakrebszellen und deren Metastasen häufig stark ausgeprägt ist. Das mit Zirkonium 89 markierte Radiopharmakon (Tracer) macht diese in der PET Bildgebung sichtbar. Anders als herkömmliche PET Tracer erlaubt Zirkonium 89 Bildaufnahmen noch mehrere Tage nach der Injektion. Dies führt zu einem bis zu 100 fach höheren Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast und damit zu einer deutlich präziseren Detektion, also Darstellung und Lokalisierung von Tumorherden und Metastasen. Dadurch können selbst kleine oder bislang schwer erkennbare Tumorherde und Metastasen sichtbar gemacht und zusätzliche Krankheitsherde identifiziert werden, die in der konventionellen PSMA-PET/CT nicht erkennbar sind.

Die GTH prüft derzeit Finanzierungsoptionen für einen Erwerb der Beteiligung an der Zirnostics GmbH.

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die GTH firmierte bis zum 19. August 2026 unter The Payments Group Holding.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dedizierte Kundengruppen.

Daneben beschäftigt sich die GTH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT Capital-Gruppe in Höhe von 6,1 Mio. Euro.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß m.gross@rosenbergsc.com

(Ende)

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Aussender:      German Tech Holding GmbH & Co. KGaA 
           Humboldtstraße 60B 
           60318 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 348690520 
E-Mail:        ir@germantechholding.com 
Website:       germantechholding.com 
ISIN(s):       DE000A1MMEV4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791358500265 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 03:35 ET (07:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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