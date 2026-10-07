Von der Verbesserung der Standzeit und der Prozesssicherheit bis hin zur Suche nach effizienteren Methoden für das Werkzeugmanagement - die Gespräche auf der AMB 2026 spiegelten die praktischen Herausforderungen wieder, denen sich Hersteller tagtäglich stellen müssen

ERLANGEN, Deutschland, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für Dormer Pramet bot eine arbeitsreiche Woche in Stuttgart die Gelegenheit, diese Gespräche über die Produktspezifikationen hinaus zu führen. Der große Andrang am Stand von Dormer Pramet brachte Bestandskunden, Vertriebspartner und Partner aus der Werkzeugmaschinenbranche sowie zahlreiche neue Kontakte zusammen. Die Besucher hatten die Möglichkeit, konkrete Anwendungsfälle direkt mit Anwendungsingenieuren, Marktspezialisten und Vertriebsexperten zu besprechen.

Das Ergebnis war eine Woche, die ebenso sehr von den Fragen geprägt war, die die Besucher am Stand stellten, wie von der dort vorgestellten Technologie.

Von der Auswahl der Werkzeuge bis hin zum gesamten Bearbeitungsprozess

Während der gesamten AMB drehten sich die Gespräche mit dem Team von Dormer Pramet um die Werkzeugauswahl, Schnittparameter, Standzeit, Prozesssicherheit und Produktivität sowie um die übergeordnete Herausforderung, die richtige Lösung für individuelle Anwendungen zu finden.

Diese Diskussionen haben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, über das Zerspanungswerkzeug hinauszublicken. Werkstoff, Anwendung, Strategie für die Zerspanung, Schnittdaten und Produktionsanforderungen beeinflussen die Leistung, weshalb technisches Wissen und Anwendungsunterstützung eine wichtige Rolle dabei spielen, gleichbleibende gute Ergebnisse zu erzielen.

Dies spiegelte sich auch in der Fachkompetenz am Stand wider. Zu den Anwendungsingenieuren gesellten sich Markt- und Vertriebsspezialisten aus dem Team für Deutschland, Österreich und der Schweiz, sodass die Besucher die Möglichkeit hatten, sowohl konkrete Probleme der Zerspanung als auch allgemeinere Produktionsanforderungen zu besprechen.

Die Anwendungen stehen im Mittelpunkt des Messestands

Die auf der AMB vorgestellte Technologie bot einen praktischen Ausgangspunkt für zahlreiche Diskussionen. Die neuesten Entwicklungen im Bereich Drehen, Fräsen und Bohren für das Jahr 2026 boten den Besuchern die Gelegenheit, neue Werkzeuge kennenzulernen und zu erfahren, wie diese die Leistung in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen verbessern könnten.

Eine eigene Schienenausstellung verlieh dem Stand eine weitere Dimension. Mit einem Fräser für das dynamische Schienenfräsen in Originalgröße sowie Spezialwerkzeugen veranschaulichte die Ausstellung die vielfältigen Herausforderungen bei der Zerspanung im Rahmen der Schienenherstellung und -instandhaltung sowie die Möglichkeit, auf Standard-, oder individuell angefertigte Werkzeuglösungen zurückzugreifen.

Die intelligente Automatenlösung erweiterte die Diskussion über die Zerspanung hinaus auf die Verfügbarkeit von Werkzeugen und das Bestandsmanagement und zeigte, wie sicherer Zugriff, automatische Nachschubversorgung und Bestandsübersicht in Echtzeit den Kunden eine bessere Kontrolle über die Werkzeuge in der Produktion ermöglichen können.

Insgesamt veranschaulichten die Präsentationen einen anwendungsorientierten Ansatz: Zunächst wird die Herausforderung erfasst, anschließend werden die richtigen Werkzeuge, das technische Know-how und die entsprechende Unterstützung zusammengeführt.

Gespräche, die über Stuttgart hinausgehen

Für das Team von Dormer Pramet war einer der größten Pluspunkte der AMB die Gelegenheit, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die hinter den Anwendungen stehen.

Bestehende Kunden und Partner brachten neue Projekte und Herausforderungen zur Diskussion mit, während Gespräche mit neuen Ansprechpartnern die Gelegenheit boten, unterschiedliche Fertigungsanforderungen zu verstehen und technisches Wissen auszutauschen.

Helmut Depner, Marktleiter DACH, sagte: "Die Stimmung am Stand war während der gesamten AMB fantastisch, aber am wichtigsten war die Qualität der Gespräche." Die Leute kamen mit echten Herausforderungen im Bereich der Zerspanung, mit Zeichnungen und Anwendungsfällen zu uns, die sie besprechen wollten. Das gab unserem Team die Gelegenheit, zuzuhören, Fragen zu stellen und herauszufinden, wo unsere Erfahrung und unsere Werkzeuge von Nutzen sein könnten.

"Wir möchten uns bei allen bedanken, die Zeit mit uns in Stuttgart verbracht haben - ganz gleich, ob wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten oder ob dies unser erstes Gespräch war. Die AMB ist zwar vorbei, aber die Gespräche gehen sicherlich weiter."

Dieser kontinuierliche Dialog ist für Dormer Pramet in Deutschland besonders wichtig, wo das Team das ganze Jahr über eng mit Kunden, Händlern und Partnern aus der Werkzeugbranche zusammenarbeitet.

Stellen Sie uns Ihre nächste Herausforderung im Bereich der Zerspanung

Die AMB 2026 mag zwar vorbei sein, doch die während der Messe erörterten Anwendungsmöglichkeiten und produktionstechnischen Herausforderungen bleiben weiterhin aktuell.

Für Kunden, die den Stand besucht haben, steht das Team von Dormer Pramet bereit, diese Gespräche wieder aufzunehmen und den nächsten Schritt zu gehen. Falls Sie nicht in Stuttgart dabei sein konnten, gilt dieselbe Einladung auch für Sie.

Ganz gleich, ob es um die Standzeit von Werkzeugen, Schnittparameter, Prozesssicherheit, Produktivität, Werkzeugauswahl, Bestandsmanagement oder eine anspruchsvolle neue Anwendung geht - Dormer Pramet kann sein Fachwissen in den Bereichen Werkzeuge und Anwendung bündeln, um den richtigen Ansatz zu finden.

Dormer Pramet bedankt sich bei allen Kunden, Partnern und Besuchern, die zu einer ereignisreichen und bereichernden Woche auf der AMB 2026 beigetragen haben, und freut sich darauf, die in Stuttgart begonnenen Gespräche fortzusetzen.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die Metallzerspanung und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netz von Vertriebsbüros und Fertigungszentren vereinen wir Lösungen zum Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.

Wir können auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken und arbeiten eng mit Händlern und Endverbrauchern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische Ratschläge und zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen, mit Zuversicht zu arbeiten. Indem wir starke Produktmarken und ein globales Liefernetzwerk vereinen, erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen, effizient zu arbeiten und mit Sicherheit auf Schritt und Tritt zu wachsen.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: communications@dormerpramet.com

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