Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 07.10.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 31.162 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tagestief. Es ging von hier aus sukzessive weiter aufwärts. Der Nasdaq hat im Zuge dessen immer neue Allzeithochs formatiert. Das Tageshoch wurde am Abend zwar abverkauft, die Abgaben haben sich aber in einem überschaubaren Rahmen gehalten. Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen weiter moderat nach.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Trend - Sentiment: Der übergeordnete Trend im Stunden- (1h) und 4-Stunden-Chart bleibt klar bullisch - der Index hat erneut neue Allzeithochs markiert. Für den heutigen Handelstag wird vorbörslich jedoch mit einer leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit (55 - eine kurzfristige Konsolidierung (Seitwärts/Abwärts) erwartet.

Entscheidende Bullen-Hürde: Um die Aufwärtsbewegung in Richtung der nächsten Zielzonen bei 31.595/31.610 und 31.835/31.850 Punkten fortzusetzen, müssen die Bullen den Index per bestätigtem Stundenschlusskurs wieder nachhaltig über die SMA20 (31.284 Punkte) schieben.

Zentrale Unterstützungszonen: Auf der Unterseite dienen die SMA50 im 1h-Chart (31.120 Punkte) sowie die SMA20 im 4h-Chart (31.043 Punkte) als maßgebliche Haltezonen. Ein Rutsch unter diese Marken würde das Risiko für weiter nachgebende Kurse spürbar erhöhen.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 31.162 Punkten. Der US-Technologieindex markierte bereits am Morgen sein Tagestief und setzte von dort aus zu einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung an. Im Tagesverlauf markierte der Nasdaq 100 erneut neue Allzeithochs. Obwohl das Tageshoch am Abend leichten Gewinnmitnahmen weichen musste, blieben die Abgaben überschaubar. Im frühen Handel am heutigen Mittwoch gaben die Notierungen moderat nach.

Zahlen - Performance im Überblick

Betrachtungszeitraum 08:00 - 22:00 Uhr - Datenbasis: xStation5

Wert - Handelsmarke 05.10. Ist 06.10. Erwartet 06.10. Ist Abweichung - Tendenz* Tageshoch (TH) 31.149 Pkt. 31.398 Pkt. 31.484 Pkt. +86 Pkt. (grün) Tagestief (TT) 30.755 Pkt. 31.123 Pkt. 31.063 Pkt. -60 Pkt. (blau) Tagesschluss 31.119 Pkt. 31.264 Pkt. 31.264 Pkt. ±0 Pkt. (Punktlandung) Handelsspanne (Range) 394 Pkt. 275 Pkt. 421 Pkt. +146 Pkt.

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