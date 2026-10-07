Laut einer Studie sind viele Menschen auf der Suche nach einer neuen Bleibe, obwohl sie mit ihrer aktuellen Wohnsituation zufrieden sind. Dies gilt vor allem für Familien mit Kindern. Die Analyse zeigt auch, was die Gründe sind, nach einem neuen Zuhause Ausschau zu halten Wie aus einer aktuellen Wohnstudie von Appinio im Auftrag von ImmoScout24 hervorgeht, suchen 39% der Befragten zwischen 18 und 65 Jahren derzeit nach einem neuen Zuhause. 18% interessieren sich für eine Mietimmobilie, 11% für ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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