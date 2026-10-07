Von Mikro- und Co-Living über Serviced Apartments bis hin zu Seniorenwohnen: Alternative Living umfasst verschiedene Wohnformen. Wie wie es um Angebot und Nachfrage bestellt ist und wie sich der Investmentmarkt in diesem Segment entwickelt hat, zeigt ein aktuelle Analyse. Das Immobilienberatungsunternehmen Colliers hat erstmals einen eigenen Bericht zum deutschen Alternative-Living-Markt vorgelegt. Zu Alternative Living zählen Wohnformen wie Studentenwohnen bzw. Purpose-Built Student Accommodation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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