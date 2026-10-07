Mainz (ots) -Wenn am Sonntag, 11. Oktober 2026, im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt der OPUS KLASSIK verliehen wird, ist das ZDF vor Ort und überträgt die Gala live zeitversetzt: Zu sehen ist sie ab 22.15 Uhr im linearen ZDF-Programm sowie ab Montag, 12. Oktober 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal. Désirée Nosbusch moderiert den festlichen Abend, an dem internationale Stars und junge Talente der Klassikwelt für besondere Leistungen ausgezeichnet werden. "heute-show"-Reporter Fabian Köster hat im Vorfeld einige der Stars besucht und sorgt mit seinen Einspielern für humorvolle Zwischentöne.Den Auftakt der Gala machen Tenor Jonas Kaufmann ("Audiovisuelle Musikproduktion des Jahres") und Sopranistin Katharina Konradi, ausgezeichnet für die "Solistische Einspielung Gesang". Einen weiteren Glanzpunkt setzt Bariton André Schuen als "Sänger des Jahres".Pianist Alexander Malofeev und Sopranistin Shira Patchornik werden als "Nachwuchskünstler des Jahres" ausgezeichnet: Er mit virtuoser Spielfreude am Flügel, sie mit stimmlicher Bravour an der Seite des CHAARTS-Ensembles.In Video-Laudationes werden zudem die zahlreichen weiteren Preisträgerinnen und Preisträger gewürdigt, darunter Lang Lang als "Bestseller des Jahres". Für beschwingte Momente sorgen Sarah Willis ("Instrumentalistin des Jahres") und das Gitarrenduo Café del Mundo ("Tournee des Jahres").Die Grenzen zwischen Klassik und Pop sind längst durchlässig, dafür stehen Geigerin Esther Abrami ("Klassik ohne Grenzen") und Alice Sara Ott ("Neue Klassik/Neoklassik"). Für sein "Recycling Concerto", gespielt auf aus recycelten Materialien gefertigten Instrumenten, erhält der Dirigent und Komponist Gregor Mayrhofer den "Innovationspreis für Nachhaltigkeit". Die argentinische Pianistin Martha Argerich wird für ihr Lebenswerk geehrt. Die Gala wird vom Konzerthausorchester Berlin unter der musikalischen Leitung von Anna Rakitina begleitet.Begleitende Doku auf ARTEAnlässlich der Verleihung des OPUS KLASSIK zeigt ARTE die Dokumentation "Die neuen Klassikstars - Anna Lapwood, Hayato Sumino und Marcin". Siestellt drei junge Klassikstars vor, die den OPUS KLASSIK schon einmal erhalten haben: die britische Organistin Anna Lapwood (Preisträgerin von 2024 und aktuell ausgezeichnet in der Kategorie "Live-Performance des Jahres Solist*in"), den japanischen Pianisten Hayato Sumino (zweifacher Preisträger 2025) und den polnischen Gitarristen Marcin (Preisträger des Jahres 2024). Alle drei eint, dass sie klassische Musik mit zeitgemäßen Formaten verbinden und auf YouTube, TikTok und Instagram ebenso erfolgreich sind wie auf der Bühne. Der Film begleitet sie hautnah zwischen Proben, Posts und Tourstress - und er zeigt, wie das Genre Klassik in der Gegenwart ankommt. Zu sehen online (https://www.arte.tv/de/videos/128836-000-A/die-neuen-klassikstars/) ab Donnerstag, 8.Oktober 2026, 5.00 Uhr und im linearen Programm von ARTE amSonntag, 22. November, 22.45 Uhr.Beide Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic, per E-Mail unter Rudolph.K@zdf.de und Tripkovic.M@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/opusklassik) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6366413