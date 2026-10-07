Bitcoin Group SE - seit längerem handelt die Aktie unter dem "Wert" ihrer Bitcoin und Etherum-Bestände. Das operative Geschäft als Malus? Mit einer Domain bitcoin.de müsste doch mehr möglich sein. Und jetzt gab es gestern von der BaFin noch einen "oben drauf". MICAR-Zulassung verweigert, ruhendes Geschäft muss umgestellt werden. Die Bitcoin Group SE und ihre Tochtergesellschaft futurum bank AG stehen vor einer massiven regulatorischen Hürde, nachdem die BaFin gestern, am 6. Oktober 2026, den MiCAR-Zulassungsantrag offiziell verweigert und die bisherige Duldung damit mit sofortiger Wirkung beendet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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