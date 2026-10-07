Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 6. Oktober 2026, den Bericht und Antrag an den Landtag betreffend die Gewährung eines Staatsbeitrags an die Förderstiftung MINT Initiative Liechtenstein für die Jahre 2027 bis 2031 verabschiedet.Bereits im Jahr 2017 wurde die gemeinnützige Förderstiftung MINT Initiative Liechtenstein gegründet. Stifter sind die Hilti Family Foundation Liechtenstein, die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer, die Regierung des Fürstentums Liechtenstein sowie die Wirtschaftskammer Liechtenstein. Das von der Stiftung betriebene Experimentier-Labor pepperMINT verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche praxisnah für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern und Lehrpersonen bei der Umsetzung der Lehrplanziele zu unterstützen.Seit seiner Eröffnung im Sommer 2017 hat sich das Experimentier-Labor pepperMINT als fester Bestandteil der liechtensteinischen Bildungslandschaft etabliert. Das Angebot wurde laufend weiterentwickelt und umfasst heute eine Vielzahl von Experimentiermodulen, Schulangeboten, Freizeit- und Ferienaktivitäten sowie Weiterbildungsangeboten für Lehrpersonen.Das Experimentier-Labor wird von staatlicher wie von privater Seite partnerschaftlich finanziert. Für die Finanzierungsperiode 2027 bis 2031 hat die Stiftung die Weiterführung des bisherigen Staatsbeitrages von jährlich höchstens CHF 175'000 beantragt. Dieser bleibt gegenüber den bisherigen Finanzierungsperioden unverändert und darf die privaten Beiträge weiterhin nicht übersteigen. Aufgrund der positiven Entwicklung des Experimentier-Labors, der hohen Nachfrage, der erreichten Wirkung sowie der gesicherten privaten Mitfinanzierung beantragt die Regierung beim Landtag, den Staatsbeitrag für die Jahre 2027 bis 2031 weiterhin auszurichten.Der Bericht und Antrag kann bei der Regierungskanzlei oder über deren Homepage (www.rk.llv.li) bezogen werden.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungMichael OspeltT +423 236 61 94michael.ospelt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942808