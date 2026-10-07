antea: Das war unser capital circle

28.09.2026 -

Ist "Made in Germany" tatsächlich zum Auslaufmodell geworden? Darüber sprach antea-Gründer Johannes Hirsch beim jüngsten capital circle mit Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg, und Prof. Dr. Henning Vöpel, Vorstand des Centrums für Europäische Politik.

Die Ausgangslage bot reichlich Stoff: Deutschland wächst wieder, doch private Investitionen bleiben schwach und Bürokratie bremst. Dr. Schmieding sieht Deutschland bereits auf dem Weg aus dem "Tal der Tränen" und hält für 2028 sogar einen "Mini-Boom" für möglich. Professor Vöpel blickt stärker auf die strukturellen Probleme und die Frage, ob Deutschland bei neuen Technologien schnell genug vorankommt.