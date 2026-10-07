Geisenheim (ots) -Erfolgreiche Moderatorin und Bestsellerautorin unterstützt Kampagne für pflanzenreiche ErnährungDie bekannte Moderatorin, Bestsellerautorin und Unternehmerin Judith Rakers ist ab sofort das neue Gesicht des Vitalkomplex Dr. Wolz. Mit einer Print-, Online- und Social-Media-Kampagne setzt die Dr. Wolz Zell GmbH auf eine Persönlichkeit, die wie kaum eine andere für Naturverbundenheit, bewusste Ernährung und einen nachhaltigen Lebensstil steht"Judith Rakers verkörpert genau die Werte, für die auch unser Unternehmen seit Jahrzehnten steht", erklärt Dr. Georg Wolz, Arzt und Geschäftsführer der Dr. Wolz Zell GmbH. "Sie begeistert viele Menschen für den eigenen Gemüseanbau, eine pflanzenreiche Ernährung und einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln. Diese Philosophie passt hervorragend zum Vitalkomplex Dr. Wolz."Natürlichkeit und GlaubwürdigkeitMillionen Fernsehzuschauer kennen Judith Rakers u.a. als ehemalige Sprecherin der ARD-Tagesschau. Heute widmet sie sich mit großer Leidenschaft den Themen Homefarming, Selbstversorgung und gesunde Ernährung. Mit Büchern, Vorträgen und ihrem erfolgreichen Online-Angebot inspiriert sie Menschen, mehr Natur in ihren Alltag zu integrieren. Diese glaubwürdige Verbindung war für Dr. Wolz ausschlaggebend. "Für mich beginnt Gesundheit mit einer abwechslungsreichen, pflanzenreichen Ernährung", sagt Judith Rakers. "Ich freue mich deshalb sehr über die Zusammenarbeit mit Dr. Wolz und darauf, gemeinsam noch mehr Menschen für dieses Thema zu begeistern."Auf die Pflanzenstoffe kommt es anDer Vitalkomplex Dr. Wolz zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Mikronährstoffkonzentraten in Reformhäusern und Apotheken. Die Rezeptur vereint 95 hochwertige Zutaten aus Obst, Gemüse und Kräutern sowie definierte Mengen wertvoller sekundärer Pflanzenstoffe. Eine Tagesportion von 20 ml enthält ähnlich viele sekundäre Pflanzenstoffe wie rund ein Kilogramm ausgewähltes Obst und Gemüse. Darüber hinaus liefert der Vitalkomplex Vitamine und Mineralstoffe, die unter anderem zur normalen Funktion des Immunsystems, zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung beitragen.Die Kooperation wird von einer breit angelegten Kommunikationskampagne begleitet. Geplant sind Anzeigen in Gesundheits- und Reformhausmedien, Social-Media-Aktivitäten, PR-Maßnahmen, Informationsmaterialien für Reformhäuser und Apotheken sowie Videoinhalte mit Judith Rakers.Vitalkomplex Dr. Wolz ist ein naturnahes Konzentrat, in dem wesentliche Bestandteile von Obst und Gemüse wie Polyphenole in standardisierter Menge und Qualität enthalten sind. Das Präparat ist vegan und frei von Lactose, Gluten, Farbstoffen und künstlichen Aromastoffen. Eine Flasche Vitalkomplex Dr. Wolz (500 ml, PZN 10964012) kostet EUR 39,90 und ist in Apotheken und Reformhäusern oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 40 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.Weitere Informationen unter www.wolz.de.Pressekontakt:Dr. Wolz Zell GmbHMarienthaler Str. 365366 GeisenheimTel.: 06722 - 5610 - 0Fax: 06722 - 5610 - 20info@wolz.dewww.wolz.deOriginal-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100926/6366425