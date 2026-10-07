München (ots) -- Bei der ersten Paarungszeremonie muss ein Islander die Villa verlassen- Bringt Granate Chiara Janniks frischen Flirt mit Eva ins Wanken?- "Love Island VIP" am 7. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Bei "Love Island VIP" steht die erste echte Paarungszeremonie der Staffel an - und für einen Islander endet die Zeit in der Villa. Danach können die frisch formierten Couples beim ersten Zweierdate und in der ersten Tageschallenge zeigen, wie gut sie bereits harmonieren. Für neue Unruhe sorgt schließlich Granate Chiara, die in die Villa einzieht. Besonders für Jannik wird ihr Einzug brisant: ausgerechnet Chiara hatte er sich zuvor als Neuzugang gewünscht - und das, obwohl sich gerade ein Flirt mit Eva entwickelt. "Love Island VIP" am 7. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Bei "Love Island VIP" wird es ernst: Moderatorin Sylvie Meis überrascht die Islander mit der ersten echten Paarungszeremonie der Staffel. Da die Frauen in der Unterzahl sind, bleibt am Ende ein Mann ohne Couple - und muss die Villa verlassen.Nach der Entscheidung geht es für die neu formierten Couples zunächst einmal darum die frischen Beziehungen zu stärken. Beim ersten Zweierdate bekommen zwei Islander die Gelegenheit, ihre Verbindung fernab der Gruppe zu vertiefen. Auch bei der ersten Tages-Challenge der Staffel müssen die Bewohner zeigen, wie gut sie bereits miteinander harmonieren.Doch die nächste Überraschung lässt nicht lange auf sich warten: Mit Chiara zieht eine neue Granate in die "Love Island"-Villa ein. Ihr Timing könnte besonders für Jannik kaum brisanter sein: Ausgerechnet Chiara hatte er sich zuvor ausdrücklich als Neuzugang gewünscht. Dabei hat er sich gerade erst Eva angenähert. Bleibt Jannik bei seinem frischen Flirt - oder bringt Chiara die neue Verbindung ins Wanken?"Love Island VIP" am 7. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.Pressefotos und weitere Informationen finden Sie hier: Love Island VIP - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/love-island-vip).Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6366423