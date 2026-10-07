Berlin (ots) -Neuer Name, neuer Ort, neues Konzept: Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) (https://vbki.de/)gibt einem der traditionsreichsten gesellschaftlichen Abende Berlins ein neues Gesicht: Aus dem bisherigen Ball der Wirtschaft wird der VBKI Hauptstadtball (https://hauptstadtball.de/). Seine Premiere feiert er am 20. Februar 2027 im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt. Zugleich begeht der VBKI die 75. Ausgabe seiner seit 1951 bestehenden Balltradition. Am 7. Oktober startet der Kartenvorverkauf für externe Gäste.Mit der Neupositionierung öffnet der VBKI den Ball bewusst für ein breiteres Publikum und führt seine Tradition zeitgemäß fort. Beim Hauptstadtball kommen Menschen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Medien und vielen weiteren Bereichen zusammen. Etablierte Unternehmen treffen auf Start-ups und Tech-Szene, junge Ballgänger auf erfahrene Ball-Fans und Berliner Tradition auf neue Impulse. Rund 1.600 Gäste werden erwarte. Musikalisch und kulinarisch verbindet der Abend Klassisches mit Modernem und bietet Vielfalt auf höchstem Niveau.VBKI-Geschäftsführerin Ute Weiland: "Unser Ball hat eine große Geschichte, und diese Herkunft bleibt ein wichtiger Teil unserer Identität. Aber der bisherige Name beschreibt schon länger nicht mehr vollständig, wer bei diesem Abend zusammenkommt. Heute treffen sich hier Menschen aus Wirtschaft und Politik, Wissenschaft, Kultur und Medien, aus etablierten Unternehmen ebenso wie aus der Gründerszene. Mit dem Hauptstadtball tragen wir dieser Vielfalt Rechnung und führen eine große Berliner Tradition in die Zukunft. Denn Tradition bleibt nur lebendig, wenn es gelingt, sie immer wieder zeitgemäß weiterzuentwickeln. Unser Anspruch ist es, Menschen zusammenzubringen, die Berlin prägen, Verantwortung übernehmen und diese Stadt mitgestalten."75 Jahre Tradition in BewegungDer neue Name ist deshalb mehr als eine Umbenennung. Mit dem Wechsel in das Konzerthaus Berlin, einem neuen Erscheinungsbild und einem veränderten Rahmen entwickelt der VBKI auch das Erlebnis des Abends weiter. So wird etwa das Konzerthaus am Gendarmenmarkt zum Teil des Konzepts. Seine festlichen Säle, unterschiedlichen Ebenen und eleganten Räume ermöglichen einen Ball "in Bewegung". Der festliche Charakter und die gesellschaftliche Begegnung bleiben erhalten, zugleich rücken Musik, Kultur und Entertainment stärker in den Mittelpunkt."Wir wollen nicht das Alte gegen das Neue austauschen", so Ute Weiland. "Unsere langjährigen Gäste sollen vieles von dem wiederfinden, was sie seit Jahren mit diesem Ball verbinden: Eleganz, gute Gespräche, gemeinsames Feiern und natürlich das Tanzen. Gleichzeitig möchten wir Menschen erreichen, für die ein klassischer Ball bislang vielleicht kein selbstverständlicher Treffpunkt war. Gerade aus dieser Mischung können neue Gespräche und Verbindungen entstehen."Ein Ball für die HauptstadtgesellschaftMit der Neuausrichtung verbindet sich ein erweiterter Anspruch: Der Hauptstadtball soll künftig noch stärker überregional ausstrahlen und zum Ausdruck bringen, wofür der VBKI steht - Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammenzubringen, den Austausch zwischen ihnen zu fördern und daraus gemeinsames Engagement für Berlin entstehen zu lassen.Diesen Gedanken greift der VBKI 2027 auch mit einer neuen Auszeichnung für unternehmerische Haltung auf. Sie soll Persönlichkeiten würdigen, die unternehmerische Verantwortung mit gesellschaftlichem Engagement verbinden. Weitere Einzelheiten zur Auszeichnung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Der Hauptstadtball ist damit Jubiläum und Premiere zugleich: 75 Jahre Balltradition bilden nicht den Abschluss einer Geschichte, sondern den Ausgangspunkt für ihr nächstes Kapitel.Ticketverkauf: Der VBKI Hauptstadtball 2027 findet am Samstag, 20. Februar 2027, im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt statt. Ab dem 7. Oktober 2026 sind auch Flanierkarten für externe Gäste erhältlich. Die Flanierkarte für externe Gäste kostet 595 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Für VBKI-Mitglieder gelten gesonderte Konditionen.Weitere Informationen und Tickets unter www.hauptstadtball.de.Bilder und ein Interview mit VBKI-Geschäftsführerin Ute Weiland finden Sie zu Ihrer Verwendung hier.Über den VBKI: Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) ist seit 1879 ein Netzwerk von Persönlichkeiten, die Berlin wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich mitgestalten. Der Hauptstadtball führt die Balltradition des VBKI seit 1951 fort. Mehr Infos: www.vbki.dePressekontakt:Sebastian Thomas | Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI)| Leiter Kommunikation und Marketing | 030 / 72 61 08 17 |sebastian.thomas@vbki.deOriginal-Content von: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112468/6366433