In Deutschland und weiten Teilen Europas hätte es einen großflächigen Blackout geben können. Über eine Sicherheitslücke haben sich Hacker:innen indirekten Zugriff auf das Stromnetz verschafft. Warum es trotzdem nicht zum gigantischen Stromausfall kam. Als 2025 in Spanien ein Super-Blackout das Stromnetz lahmlegte, fragten sich viele, ob das auch hierzulande möglich wäre. Wie ein Bericht der ZeitÂ zeigt, standen auch Deutschland und weite Teile Europas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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