Hamburg (ots) -- Über drei Viertel der befragten Eltern sparen gezielt für ihre Kinder- Mehr als die Hälfte beginnt bereits in den ersten drei Lebensjahren- Sicherheit (51 %) steht vor Rendite (35 %)- Tages- und Festgeldanlagen feste Bestandteile des VermögenaufbausDie finanzielle Zukunft ihrer Kinder hat für viele Eltern in Deutschland einen hohen Stellenwert. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Hamburg Direct Bank. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte zur Frühstart-Rente zeigen die Ergebnisse, dass viele Familien bereits eigenständig die Initiative ergriffen haben: Rund 78 % der befragten Eltern sparen bereits gezielt für ihre Kinder. Mehr als die Hälfte (53 %) beginnt damit schon in den ersten drei Lebensjahren des Nachwuchses und legt so früh den Grundstein für einen guten Start ins Erwachsenenleben.Frühzeitiger Vermögensaufbau wichtigstes MotivAls Hauptgrund für das Sparen nennen 54 % der Eltern den frühzeitigen Vermögensaufbau. Dahinter folgen konkrete Sparziele (45 %) sowie die Förderung der finanziellen Bildung ihrer Kinder (43 %).Das angesparte Geld soll vor allem als Startkapital für das spätere Leben dienen. 67 % der Eltern nennen dieses Ziel. Darüber hinaus sparen viele Familien für den Führerschein (60 %) sowie für Ausbildung und Studium (51 %).Sicherheit steht an erster StelleBei der Entscheidung für eine Geldanlage spielt Sicherheit die wichtigste Rolle. Mehr als die Hälfte der Eltern (51 %) nennt dieses Kriterium als maßgeblichen Faktor. Erst danach folgen niedrige Kosten (46 %) und eine hohe Rendite (35 %). Auch eine unkomplizierte Handhabung (33 %) sowie Flexibilität und Transparenz (23 %) sind für viele Eltern entscheidend."Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen, dass viele Eltern die finanzielle Absicherung ihrer Kinder frühzeitig in den Blick nehmen", sagt Frank Rabouw, Leiter des Bereichs Products bei der Hamburg Commercial Bank und verantwortlich für die Hamburg Direct Bank. "Gefragt sind unkomplizierte, transparente und sichere Anlagelösungen, die Familien beim Vermögensaufbau unterstützen."Eltern setzen auf einen breiten Anlagemix - Tages- und Festgeld feste BestandteileDie Eltern setzen dabei auf verschiedene Anlageformen. 47 % nutzen Wertpapierdepots für den Vermögensaufbau ihrer Kinder, dicht gefolgt von klassischen Sparkonten (45 %) sowie Einlagenprodukten wie Tages- und Festgeld (40 %)."Die Mehrfachnennungen deuten darauf hin, dass Eltern verschiedene Spar- und Anlageprodukte miteinander kombinieren, um Sicherheit, Flexibilität und Renditechancen für ihre individuellen Sparziele miteinander zu verbinden. Bemerkenswert ist, dass klassische Sparkonten weiterhin weit verbreitet sind, obwohl deren Verzinsung häufig geringer ist als bei Tages- und Festgeldanlagen", sagt Frank Rabouw. Tages- und Festgeldanlagen sind inzwischen feste Bestandteile der finanziellen Vorsorge für Kinder. Dass Sicherheit für mehr als die Hälfte der Befragten das wichtigste Kriterium bei der Geldanlage ist, unterstreicht die Bedeutung von Produkten, die auf Kapitalerhalt und planbare Erträge ausgerichtet sind.Budget wichtigste Hürde - Sparraten meist moderatDie meisten Familien sparen regelmäßig: Am häufigsten liegt die monatliche Sparrate zwischen 50 und 99 Euro (26 %). Weitere 17 % legen zwischen 100 und 149 Euro zurück, während 16 % weniger als 50 Euro pro Monat sparen. Die Umfrage zeigt zudem, dass entsprechende Spielräume nicht überall vorhanden sind. Von den Eltern, die derzeit kein Geld für ihre Kinder zurücklegen (18 %), nennen 65 % fehlende finanzielle Mittel als Hauptgrund.Über die UmfrageDas Meinungsforschungsinstitut Civey hat für die Hamburg Direct Bank im Zeitraum von 07.07. 2026 bis 22.07.2026 1.500 Eltern von Kindern bis 18 Jahren online über die Geldanlage für Kinder befragt. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie hier (https://civey.com/ueber-civey/unsere-methode).Die Studie zum Download finden Sie hier (https://www.hamburg-direct-bank.de/wp-content/uploads/2026/10/Hamburg-Direct-Bank-Anleger-Radar-2026-%E2%80%93-Geldanlage-fuer-Kinder_.pdf).Die Pressemitteilung zum Download finden Sie hier (https://www.hamburg-direct-bank.de/wp-content/uploads/2026/10/20261007-Hamburg-Direct-Bank-Anleger-Radar-2026.pdf).Über die Hamburg Direct BankDie Hamburg Direct Bank ist eine Marke der Hamburg Commercial Bank AG und bietet Privatkundinnen und Privatkunden online sichere Tages- und Festgeldanlagen zu attraktiven Konditionen. Die Laufzeiten für Festgelder reichen von drei Monaten bis zu zehn Jahren. Die Konten lassen sich von den Anleger:innen rund um die Uhr bequem per Online Banking oder App verwalten und werden kostenfrei geführt. Sämtliche Einlagen bei der Hamburg Direct Bank unterliegen derselben Einlagensicherung wie die der Hamburg Commercial Bank. Weitere Informationen unter www.hamburg-direct-bank.de. (https://www.hamburg-direct-bank.de/)Über die Hamburg Commercial BankDie Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank mit Sitz in Hamburg, die auf individuelle Finanzierungslösungen für deutsche und europäische Unternehmen spezialisiert ist. Sie verfügt zudem über eine starke Position in der auf Deutschland ausgerichteten Immobilienfinanzierung, ist ein etablierter Projektfinanzierer in Europa und ein verlässlicher Partner der Schifffahrtsindustrie. Effiziente und sichere Zahlungsverkehrs-Services sowie innovative Lösungen für den Außenhandel ergänzen das Leistungsangebot. Die Bank orientiert sich an etablierten ESG-Kriterien und ist an mehreren Standorten in Deutschland sowie in Amsterdam, London, Luxemburg und Piräus vertreten. Unter der Marke 'Hamburg Direct Bank' bietet die HCOB Tages- und Festgeldanlagen für Privatkunden an. Weitere Informationen unter www.hcob-bank.com.Pressekontakt:Sandra HülsmannPressesprecherinTelefon 040 3333-11334communications@hamburg-direct-bank.deOriginal-Content von: Hamburg Commercial Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183579/6366477