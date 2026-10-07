Zürich - Die AMAG Gruppe treibt den Ausbau ihres öffentlichen Schnellladenetzwerks weiter voran und eröffnet bei der AMAG Zug den ersten neuen High-Power-Charging-Standort (HPC) innerhalb des AMAG Energy Ladenetzwerks. Der neue Ladehub verbindet ultraschnelles Laden mit bis zu 400 kW Ladeleistung, Speichertechnologie und ein intelligentes Energiemanagement zu einer zukunftsweisenden Gesamtlösung für die Elektromobilität. Ergänzt wird das Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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