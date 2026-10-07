Die LVMH-Aktie steht vor einem entscheidenden Stimmungstest. Nach dem Absturz um rund -40% seit Jahresbeginn notiert der Luxuskonzern derzeit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 376 €. Am Dienstag legte die Aktie zwar +1,2% zu, doch hinter der Erholung stehen weiterhin große Fragezeichen. China und Goldman Sachs liefern frische Argumente, die neue Zweifel sowie Hoffnung schüren. Warum die Golden Week in China Fragen aufwirft Die chinesische Golden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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