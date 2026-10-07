Die Porsche-Aktie stürzte gestern auf ein neues 3-Monatstief. Kann der Kapitalmarkttag dem Stuttgarter Sportwagenbauer wieder etwas mehr Schwung an der Börse verleihen oder sollten Anleger besser nicht mehr auf Porsche setzen? Große Veränderungen geplant Auf seinem heutigen Capital Markets Day stellt Porsche seine neue strategische Ausrichtung bis 2035 unter dem Titel "Sportwagenschmiede '35" vor. Im Fokus stehen dabei eine stärkere Fokussierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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