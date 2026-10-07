DroneShield verkauft bislang vor allem Geräte zur Erkennung und Abwehr von Drohnen. Mit dem neuen Angebot "Mission Ready Services" will das Unternehmen seine installierte Hardware nun stärker in eine Quelle wiederkehrender Erlöse verwandeln. Für die Aktie könnte dieser Schritt wichtiger werden als der nächste einzelne Großauftrag: Steigt der Anteil planbarer Software- und Serviceumsätze, verbessert das langfristig die Margen, die Kundenbindung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de