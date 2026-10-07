Die IonQ-Aktie zeichnet sich durch eine extrem hohe Volatilität aus. In den vergangenen Monaten bewegte sich der Kurs zwischen etwa 29 und 70 US$. Am Mittwoch notiert die Aktie aktuell bei ca. 43,30 US$. Solche starken Schwankungen sind bei Unternehmen aus der noch jungen Quantentechnologie keine Seltenheit. Damit stellt sich die entscheidende Frage: Bietet das aktuelle Kursniveau eine gute Einstiegsbasis oder ist die Bewertung trotz der Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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