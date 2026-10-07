29 Prozent über Marktpreis: 10 Millionen AUD für dieses Goldprojekt

Anzeige / Werbung

Kalamazoo Resources meldet feste Zusagen für eine Kapitalerhöhung über 10 Millionen AUD. Besonders auffällig ist der Ausgabepreis von 0,18 AUD je Aktie: Er liegt 29 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs und 27 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vorangegangenen 15 Handelstage. Mit dem Geld wolle das Unternehmen die Entwicklung seines Ashburton-Goldprojekts beschleunigen.

Kalamazoo Resources meldet feste Zusagen für eine Kapitalerhöhung über 10 Millionen AUD. Besonders auffällig ist der Ausgabepreis von 0,18 AUD je Aktie: Er liegt 29 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs und 27 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vorangegangenen 15 Handelstage. Mit dem Geld wolle das Unternehmen die Entwicklung seines Ashburton-Goldprojekts beschleunigen.

Kapitalerhöhung über dem Börsenkurs

Kalamazoo wolle insgesamt 55.555.554 neue Aktien ausgeben. Neben dem Aufschlag von 29 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 5. Oktober 2026 liege der Ausgabepreis nach Unternehmensangaben auch 22 Prozent über dem volumengewichteten 30-Tage-Durchschnitt.



Die Platzierung sei direkt über das strategische Investorennetzwerk des Unternehmens vereinbart worden. Ein vermitteltes Bieterverfahren habe es nicht gegeben, weshalb keine Makler- oder Platzierungsgebühren anfielen.

Zwei Investoren bauen Beteiligungen auf

Muqasab SPV Holdings werde 7,84 Millionen AUD investieren und nach Abschluss der Transaktion 9,9 Prozent an Kalamazoo halten. Hinter dem Unternehmen stehe eine von saudischen Investoren geführte Gruppe privater Kapitalgeber aus der Golfregion und weiteren Ländern. Director Peter Judge erklärte, ausschlaggebend seien die Erfahrung des Kalamazoo-Teams, die Qualität der Ashburton-Projekte und die jüngsten Ergebnisse bei Mt Olympus gewesen.



Der bestehende Großaktionär YT International werde weitere 2,16 Millionen AUD bereitstellen. Seine Beteiligung solle dadurch von rund 6,6 auf 8,5 Prozent steigen. Executive Chairman Luke Reinehr wertete die Finanzierung zu einem deutlichen Aufschlag als Unterstützung für die Projektstrategie. Sie verbessere die Bilanz sowie die Voraussetzungen für weitere Bohrungen und Studien.

Bohrprogramm schafft Projektgrundlage

Das Ashburton-Goldprojekt verfügt laut Kalamazoo über eine Mineralressource von rund 1,44 Millionen Unzen Gold. Davon entfallen etwa 1,07 Millionen Unzen auf Mt Olympus. Eine Mineralressource beschreibt eine geologisch geschätzte Goldmenge und ist nicht mit einer wirtschaftlich abbaubaren Erzreserve gleichzusetzen.



Kurz zuvor hatte Kalamazoo den Abschluss eines Programms mit 72 Bohrungen über 13.726 Meter bei Mt Olympus gemeldet. Zu den Ergebnissen gehörte ein 50 Meter langer Bohrabschnitt mit durchschnittlich 4,9 Gramm Gold pro Tonne ab 193 Metern Tiefe. Solche Abschnitte liefern Daten zu Ausdehnung und Gehalt der Mineralisierung, weisen aber noch keinen wirtschaftlichen Abbau nach.

Studien und Xanadu im Fokus

Die Mittel würden nach Angaben des Unternehmens für gezielte Bohrungen zur Erweiterung und Optimierung der Ressource, den Abschluss der Vor-Machbarkeitsstudie sowie erste Arbeiten für weitere technische und wirtschaftliche Untersuchungen eingesetzt. Zudem solle Xanadu beschleunigt als mögliche zweite Entwicklungsoption im Ashburton-Gebiet bewertet werden.



Die Abwicklung der YT-International-Beteiligung solle um den 12. Oktober 2026 erfolgen. Muqasabs Einzahlung würde nach Abschluss administrativer, bankbezogener und gegebenenfalls regulatorischer Schritte spätestens am 3. November erwartet, die Aktienausgabe spätestens am 5. November. Kalamazoo würde außerdem eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Mt Olympus im vierten Quartal 2026 anstreben und die Vor-Machbarkeitsstudie im ersten Quartal 2027 abschließen wollen. Die weiteren Bohrungen und Studien sollten zeigen, ob zusätzliche Ressourcen definiert und die Lagerstätten wirtschaftlich entwickelt werden könnten.

Datenschutzbestimmungen

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com1. GegenstandDiese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.3. Urheber-/Nutzungsrechte3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.5. Haftung5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.6. DatenschutzBitte beachten Sie unsere7. Schlussbestimmungen7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,AU000000KZR3