Hamburg (ots) -Wie wirken sich Fake News, Deepfakes und digitale Hasskampagnen auf das demokratische Miteinander in Städten und Gemeinden vor Ort aus? Darüber diskutieren Gäste und Publikum bei "NDR DIREKT. PERSPEKTIVEN AUS NIEDERSACHSEN." am Montag, 12. Oktober, ab 20.00 Uhr im Forum der Leuphana Universität Lüneburg. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit statt. Zuschauer*innen können sich vor Ort, online und über die NDR Niedersachsen App direkt in die Diskussion einbringen. Bereits ab 19.30 Uhr sendet das NDR Fernseh-Magazin "Hallo Niedersachsen" live aus der Leuphana Universität.Desinformation betrifft längst nicht mehr nur die große Politik - sie verändert auch den demokratischen Alltag in Städten und Gemeinden. Wie gehen Bürgermeister*innen, Lokaljournalismus und Strafverfolgungsbehörden damit um?NDR Moderatorin Susanne Stichler diskutiert darüber unter anderem mit diesen Gästen:Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales von ARD aktuell (tagesschau.de),Manuel Becker, Chefredakteur der Landeszeitung Lüneburger Heide,Fabian Grischkat, Influencer und Videojournalist,Thorsten Massinger, Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen,Marcus Pietsch, Professor für Bildungswissenschaft an der Leuphana Universität Lüneburg,Thomas Otto, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde SaterlandNDR Social-Host Chiara Battaglia greift Fragen aus dem Publikum, aus dem Netz sowie aus dem Live-Messenger der NDR Niedersachsen App auf.Der Live-Stream zum Talk "NDR DIREKT. PERSPEKTIVEN AUS NIEDERSACHSEN." beginnt bereits um ca. 19.20 Uhr. User*innen können ihre Fragen über den Messenger der NDR Niedersachsen App in den Live-Talk vor Ort oder auch schon jetzt vorab einbringen.Wer vor Ort in Lüneburg dabei sein möchte, gelangt über diesen Link zum Anmeldeformular:https://ots.de/2C8osYEin Nachbericht inklusive Video-Mitschnitt des interaktiven Talks erscheint auf ndr.de und in der NDR Niedersachsen App. NDR 1 Niedersachsen sendet eine Aufzeichnung des Talks am Donnerstag, 15. Oktober, ab 19.05 Uhr.Über die Hamburger Woche der PressefreiheitDer NDR beteiligt sich vom 11. bis 17. Oktober bereits zum vierten Mal mit einem umfangreichen Programm an der Hamburger Woche der Pressefreiheit. Als Gründungspartner der Aktionswoche richtet NDR Info auch in diesem Jahr die Auftaktveranstaltung aus. Die Hamburger Woche der Pressefreiheit ist eine Initiative der Körber-Stiftung und der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS, an der sich mehr als 50 Partner*innen beteiligen.Neben Angeboten wie der Auftaktveranstaltung, dem NDR Info Live-Podcast "Streitkräfte und Strategien" und NDR-Workshops zu Medienkompetenz beteiligen sich in diesem Jahr auch NDR Schleswig-Holstein, NDR Mecklenburg-Vorpommern und NDR Niedersachsen an der Aktionswoche.Einen Überblick über alle Angebote des NDR und Infos zur Anmeldung finden Sie hier: www.NDR.de/pressefreiheitPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6366505