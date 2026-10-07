Berlin (ots) -Der Wellvern-Shop in der Rosenthaler Straße 13 ist eröffnet: Seit dem 1. Oktober gibt es in Berlin einen eigenen Store, der sich ausschließlich der Wellvern-Fantasy-Saga "Eden Hall" widmet. Am vergangenen Freitagabend wurde die Eröffnung mit einer Opening-Party gefeiert, bei der Schauspieler und Hörbuchsprecher Andreas Pietschmann exklusiv aus dem zweiten Band "Eden Hall: Das Geheimnis" las.Pietschmann, der bereits das Hörbuch zum ersten Band gesprochen hat, sagt über seine Arbeit an "Eden Hall": "Ich freue mich immer, wenn ich eine schöne Geschichte lesen kann." In diesem Buch tue sich "so ein großer Kosmos auf, das ist so eine reiche Welt." Gleichzeitig lese er gerne für ein junges Publikum. "Ich finde es einfach wichtig, Kindern und Jugendlichen das Lesen, Geschichten, Fantasie und Bücher nahezubringen." Den zweiten Band habe er vor der Lesung eigentlich nur kurz ansehen wollen, dann aber nicht mehr aus der Hand legen können. Besonders schätzt Pietschmann die Themen der Geschichte: "Es geht um Freundschaft, um Loyalität, um Verbundensein, um Mut, um Abenteuerlust."Die Lesung war zugleich ein Vorgeschmack darauf, wie Studio 10119 die Welt der Saga künftig auch über die Bücher hinaus erlebbar machen will. Der 160 Quadratmeter große Wellvern-Shop ist nach Angaben von Studio 10119 der erste stationäre Mono-Bookstore Deutschlands, der sich ausschließlich einer einzelnen Buchreihe widmet. Im Shop sind derzeit 6.000 Bücher von "Eden Hall" erhältlich: jeweils 2.000 Exemplare von Band 1 auf Deutsch und Englisch sowie 2.000 Exemplare von Band 2. Künftig sind dort unter anderem Lesungen, Reading Partys und Character-Design-Workshops geplant.Die Wellvern-Saga erzählt von einer fantastischen Welt im Vierten Dampfzeitalter und richtet sich an Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Der zweite Band "Eden Hall: Das Geheimnis" von Tina Gerstung und Stella Hempel ist am 14. September erschienen. Seit dem 1. Oktober ist auch die englische Ausgabe des ersten Bandes, "Eden Hall: The Entrance Exam", erhältlich. Band 1, "Eden Hall: Die Aufnahmeprüfung", wurde bereits als Hörbuch von Andreas Pietschmann gesprochen.Wellvern Shop: Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin, Montag bis Samstag, 11-18 UhrPressekontakt:Benjamin StrutzTel.: 0176 3284 3640ben@studio10119.berlinOriginal-Content von: Studio 10119 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176040/6366503