Gold Über 4.000 USD! 90% der Lagerstätte getestet - GMV könnte vor einer Neubewertung stehen

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Manchmal ist das wichtigste Bohrprogramm nicht jenes, das etwas völlig Neues entdeckt. Sondern jenes, das bestätigt, was bereits vorhanden ist.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) veröffentlicht.

Genau dieser Unterschied könnte derzeit für GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) und das zu 100% kontrollierte Goldprojekt Mexican Hat im Südosten von Arizona entscheidend sein.

Denn während Investoren in den vergangenen Jahren immer wieder nach der nächsten großen Goldentdeckung gesucht haben, ist bei Mexican Hat im Hintergrund etwas ganz anderes passiert:

Das Projekt ist gereift.

Das Programm scheint genau diese Ziele erreicht zu haben.

GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) absolvierte 4.775 Meter Diamantbohrungen in 25 Bohrlöchern und testete damit mehr als 90% der bekannten Mineralisierung.

Jedes Bohrloch durchschnitt signifikante Goldmineralisierung innerhalb der bestehenden mineralisierten Körper.

Über das gesamte Programm hinweg meldete das Unternehmen 94 signifikante mineralisierte Abschnitte mit durchschnittlich rund 0,87 g/t Gold über 7,74 Meter.

Darunter befanden sich mehrere deutlich höhergradige beziehungsweise mächtigere Abschnitte:

12,64 g/t Au über 4,88 Meter

3,30 g/t Au über 12,39 Meter

1,33 g/t Au über 29,57 Meter

Hinzu kamen zahlreiche breite mineralisierte Abschnitte von rund 20 bis 30 Metern.

Doch diese Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte.

Die größere Frage lautet, was diese Bohrungen GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) als Nächstes ermöglichen.

Denn bei Mexican Hat geht es zunehmend nicht mehr um die Frage:

"Gibt es hier Gold?"

Sondern um die wesentlich wichtigere Frage:

"Wie wertvoll könnte dieses Goldprojekt werden?"

Und bei einem Aktienkurs von rund 0,15 CAD wird genau hier die GMV-Story besonders interessant.

GOLD HAT DIE RECHNUNG BEREITS VERÄNDERT

Beginnen wir mit dem makroökonomischen Umfeld.

Gold notiert Anfang Oktober bei ungefähr 4.168 USD je Unze.

Diese Zahl sollte man sich vor Augen führen.

Jahrzehntelang wurden Goldprojekte auf Basis wesentlich niedrigerer Goldpreise bewertet.

Noch vor wenigen Jahren galt ein Goldpreis von 2.000 USD als außergewöhnlich bullisches Szenario.

Heute?

Gold oberhalb von 4.000 USD ist Realität geworden.

Und bemerkenswerterweise hält sich Gold auf diesem Niveau trotz eines geldpolitischen Umfelds, das historisch betrachtet als erheblicher Gegenwind gelten könnte.

Die US-Notenbank erhöhte im September ihren Zielkorridor für den Federal Funds Rate um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00% und verwies dabei auf die weiterhin erhöhte Inflation.

Trotzdem notiert Gold weiterhin über 4.000 USD.

Das ist wichtig.

Denn es deutet darauf hin, dass der Goldmarkt zunehmend von Kräften beeinflusst wird, die weit über den traditionellen Zinszyklus hinausgehen.

Dazu gehören Sorgen über die Staatsverschuldung, geopolitische Unsicherheit, die Diversifizierung globaler Währungsreserven und eine anhaltende institutionelle Nachfrage nach Gold.

Der World Gold Council berichtete, dass Zentralbanken allein im zweiten Quartal 2026 rund 289 Tonnen Gold kauften - eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem ersten Quartal.

Die Central Bank Gold Reserves Survey 2026 zeigte zudem, dass Zentralbanken in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich etwa 1.000 Tonnen Gold pro Jahr aufgebaut haben.

Das entspricht ungefähr dem Doppelten des durchschnittlichen Tempos des vorherigen Jahrzehnts.

Noch bemerkenswerter:

74% der befragten Zentralbanken erwarten, dass der Anteil des US-Dollars an den globalen Währungsreserven in fünf Jahren moderat oder deutlich niedriger sein wird.

Gold entwickelt sich zunehmend von einem klassischen Rohstoff zu einem strategischen Reserve-Asset.

Und dieser Wandel könnte erhebliche Auswirkungen auf Goldprojekte in etablierten nordamerikanischen Bergbauregionen haben.

DAS NÄCHSTE GOLDPROBLEM: WOHER KOMMEN DIE UNZEN?

Innerhalb der Goldindustrie entwickelt sich gleichzeitig eine weitere wichtige Dynamik.

Goldproduzenten generieren bei den heutigen Goldpreisen enorme Cashflows.

Doch sie müssen die Unzen ersetzen, die sie abbauen.

Und neue Minen entstehen nicht über Nacht.

Genehmigungen brauchen Zeit.

Exploration braucht Zeit.

Engineering braucht Zeit.

Infrastruktur braucht Zeit.

Kapital braucht Zeit.

Diese Realität treibt die Konsolidierung innerhalb der Goldbranche voran.

Laut S&P Global erreichte das Transaktionsvolumen im Goldsektor 2025 gemessen am Wert Rekordniveau. Insgesamt wechselten 162,1 Millionen Unzen Gold in Reserven und Ressourcen im Rahmen von Transaktionen den Besitzer.

Die Konsolidierung hat sich fortgesetzt.

Die Branche hat bereits bedeutende Transaktionen unter anderem zwischen Northern Star und De Grey, AngloGold Ashanti und Centamin sowie Equinox Gold und Calibre Mining erlebt.

Reuters berichtete Anfang Oktober, dass die M&A-Aktivitäten im Goldsektor weiterhin hoch sind, da Unternehmen nach neuen Assets suchen. Gleichzeitig hat der dramatische Anstieg des Goldpreises die Einigung zwischen Käufern und Verkäufern bei Bewertungen schwieriger gemacht.

Das ist ein interessantes Problem.

Der Goldpreis ist so schnell gestiegen, dass selbst die Branche noch herausfinden muss, was Goldprojekte heute eigentlich wert sind.

Und genau damit kommen wir zurück zu Mexican Hat.

688.000 UNZEN - NOCH VOR DER NEUEN RESSOURCENARBEIT

Mexican Hat verfügt bereits über eine bedeutende definierte Goldressource.

Die aktuelle NI-43-101-Mineralressourcenschätzung von GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) umfasst:

36,7 Millionen Tonnen

mit durchschnittlich:

0,58 g/t Gold

und insgesamt:

688.000 Unzen Gold

in der Kategorie "Inferred".

Doch das Bohrprogramm 2026 wurde gezielt darauf ausgerichtet, das Vertrauen in diese Ressource zu erhöhen.

Das Unternehmen bohrte systematisch durch die Lagerstätte, um die Verteilung der Goldgehalte zu bestätigen, die geologische Sicherheit zu erhöhen und jene Informationen zu gewinnen, die erforderlich sind, um möglicherweise Teile der bestehenden Inferred-Ressource in höherwertige Ressourcenkategorien zu überführen.

Das unterscheidet sich fundamental von klassischer Grassroots-Exploration.

GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) bohrte nicht einfach auf der Hoffnung, irgendwo Gold zu entdecken.

Das Unternehmen bohrte innerhalb eines bereits definierten mineralisierten Systems.

Und jedes Bohrloch traf Mineralisierung.

Mehr als 90% der Mineralisierung wurden nun durch das neue Programm getestet.

Damit könnte die Grundlage für den nächsten wichtigen Meilenstein geschaffen worden sein:

EINE AKTUALISIERTE MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNG.

Sollten Teile der derzeitigen Inferred-Ressource von Mexican Hat letztendlich in die Kategorien Indicated oder möglicherweise Measured überführt werden können, beginnt sich die Qualität des Projekts fundamental zu verändern.

Das Vertrauen in die Ressource steigt.

Die Minenplanung verbessert sich.

Die technische Sicherheit steigt.

Und letztlich wird das Projekt für Investoren - und möglicherweise auch größere Bergbauunternehmen - leichter zu bewerten.

DIE HOCHGRADIGEN ERGEBNISSE SIND TROTZDEM WICHTIG

All das bedeutet nicht, dass Investoren die eigentlichen Bohrergebnisse ignorieren sollten.

Ganz im Gegenteil.

Der Abschnitt von 12,64 g/t Au über 4,88 Meter ist besonders bemerkenswert für eine Lagerstätte, deren bestehende Ressource einen Durchschnittsgehalt von rund 0,58 g/t Gold aufweist.

Das Unternehmen durchschnitt außerdem:

3,30 g/t Au über 12,39 Meter

sowie:

1,33 g/t Au über 29,57 Meter.

Diese höhergradigen Bereiche könnten besonders interessant werden, wenn Ingenieure untersuchen, wie die Lagerstätte letztendlich abgebaut werden könnte.

Doch die eigentliche Stärke des Programms liegt nicht in einem einzelnen spektakulären Abschnitt.

Sie liegt in der Gesamtheit der Daten.

25 Bohrlöcher.

4.775 Meter.

Mehr als 90% Abdeckung der Mineralisierung.

Signifikante Mineralisierung in jedem Bohrloch.

94 signifikante Abschnitte.

Das sind genau jene Daten, mit denen ein geologisches Modell weiterentwickelt werden kann.

Und GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) verfügt jetzt über etwas Weiteres, das nicht unterschätzt werden sollte:

Bohrkern.

Dieser Kern liefert geotechnische und geomechanische Informationen, die Ingenieure für weitere Minenplanung und die Optimierung der Tagebaugrube verwenden können.

Mit anderen Worten:

Diese Bohrlöcher liefern möglicherweise weit mehr als nur Analysewerte.

Sie werden zu Engineering-Daten.

UND DANN KOMMT DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Hier wird Mexican Hat im aktuellen Goldumfeld besonders interessant.

Die bestehende Preliminary Economic Assessment von GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) modellierte das Projekt bereits mit einem Basis-Goldpreis von:

2.500 USD je Unze.

Bei diesem Goldpreis erreichte Mexican Hat einen geschätzten:

Nachsteuer-NPV5 von 268,3 Mio. USD

und eine:

Nachsteuer-IRR von 50,2%.

Die anfänglichen Investitionskosten wurden auf ungefähr:

90 Mio. USD

geschätzt.

Die geschätzte Amortisationszeit nach Steuern:

1,82 Jahre.

Die PEA sah zudem eine gesamte Goldproduktion von ungefähr 597.841 Unzen über eine Minenlaufzeit von zehn Jahren vor - durchschnittlich rund 60.000 Unzen jährlich.

Diese Wirtschaftlichkeit war bereits attraktiv.

Doch jetzt wird es wesentlich interessanter.

GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) veröffentlichte zusätzlich ein Sensitivitätsszenario bei:

4.000 USD GOLD.

Bei diesem Goldpreis stieg der geschätzte:

NACHSTEUER-NPV5 AUF 744,4 MIO. USD

und die:

NACHSTEUER-IRR AUF 104,2%.

Der NPV5 vor Steuern überschritt:

1 MILLIARDE USD.

Und heute steht Gold nicht bei 2.500 USD.

Nicht bei 3.000 USD.

Nicht einmal bei 4.000 USD.

Gold notiert derzeit bei ungefähr 4.168 USD je Unze.

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass Investoren die PEA einfach über ihre veröffentlichten Sensitivitätswerte hinaus extrapolieren oder davon ausgehen sollten, dass diese Wirtschaftlichkeit letztendlich realisiert wird.

Eine PEA ist von Natur aus vorläufig. Zukünftiges Engineering, Kosten, Gewinnungsraten, Ressourcenkategorien, Genehmigungsverfahren und Rohstoffpreise können sich verändern.

Aber eines verdeutlichen diese Zahlen sehr deutlich:

Das makroökonomische Umfeld hat sich massiv zugunsten von Mexican Hat verändert.

HÖHERE GOLDPREISE KÖNNTEN MEHR BEDEUTEN ALS NUR HÖHERE MARGEN

Es gibt noch einen weiteren Aspekt steigender Goldpreise, den Investoren manchmal übersehen.

Ein höherer Goldpreis erhöht nicht zwangsläufig nur den Wert jener Unzen, die bereits Teil eines Minenplans sind.

Er kann möglicherweise den Minenplan selbst verändern.

Die technische Arbeit von GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) hat bereits darauf hingewiesen, dass höhere Goldpreise möglicherweise eine größere finale Tagebaugrube und zusätzliche enthaltene Unzen unterstützen könnten.

Das ist entscheidend.

Material, das bei einem Goldpreis von 2.500 USD außerhalb einer wirtschaftlichen Grubenhülle liegt, könnte bei mehr als 4.000 USD völlig anders aussehen.

Niedrigergradige Mineralisierung kann wirtschaftlich relevanter werden.

Grubengrenzen können sich verändern.

Die Ressourcenoptimierung kann sich verändern.

Die Abbauplanung kann sich verändern.

Genau deshalb könnte das Timing des Bohrprogramms 2026 von GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) so wichtig sein.

Das Unternehmen verfügt jetzt über wesentlich mehr geologische und technische Informationen - genau zu einem Zeitpunkt, an dem der zugrunde liegende Rohstoff eine der dramatischsten Neubewertungen der modernen Goldmarktgeschichte erlebt hat.

GMV TRITT IN EINE ANDERE PHASE EIN

Über Jahre konnten Investoren GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) durchaus als ein weiteres Junior-Goldexplorationsunternehmen betrachten.

Diese Beschreibung wird zunehmend unvollständig.

Mexican Hat verfügt heute über:

688.000 bestehende Inferred-Unzen.

Eine abgeschlossene PEA.

Eine modellierte Minenlaufzeit von zehn Jahren.

Geschätzte anfängliche Investitionskosten von rund 90 Mio. USD.

Einen Nachsteuer-NPV5 von 268,3 Mio. USD bei 2.500 USD Gold.

Einen Nachsteuer-NPV5 von 744,4 Mio. USD bei 4.000 USD Gold.

Und jetzt über ein systematisches Diamantbohrprogramm, das mehr als 90% des vom Programm anvisierten mineralisierten Systems abgedeckt hat.

Die nächsten Schritte drehen sich zunehmend um:

Ressourcenmodellierung.

Ressourcenklassifizierung.

Engineering.

Optimierung.

Das ist die Reifung eines Projekts.

Und Märkte bewerten Projekte häufig anders, sobald Unsicherheit Schritt für Schritt reduziert wird.

Die Frage lautet nicht, ob Mexican Hat morgen zu einer Mine wird.

Das wird es nicht.

Es liegen noch erhebliche technische Arbeiten, Genehmigungsverfahren, Finanzierungen und Entwicklungsschritte vor dem Projekt.

Die Frage lautet vielmehr:

Ist GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) heute noch dasselbe Unternehmen wie vor diesem Bohrprogramm?

Zunehmend scheint die Antwort zu lauten:

Nein.

DIE 0,15-CAD-FRAGE

Damit kommen wir zur Bewertung.

Die Aktie von GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) notiert bei ungefähr:

0,15 CAD.

Gleichzeitig kontrolliert das Unternehmen zu 100% ein Goldprojekt in Arizona mit einer bestehenden Inferred-Ressource von 688.000 Unzen und einer PEA, deren veröffentlichtes 4.000-USD-Goldszenario einen:

Nachsteuer-NPV5 von 744,4 Mio. USD

ergeben hat.

Nun hat GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) das bislang systematischste Kernbohrprogramm über Mexican Hat abgeschlossen.

Mehr als 90% der anvisierten Mineralisierung wurden getestet.

Höhergradige Zonen wurden durchschnitten.

Im gesamten Programm wurde Mineralisierung angetroffen.

Geotechnische Informationen wurden gesammelt.

Und diese Daten können nun in die nächsten Ressourcen- und Engineering-Arbeiten einfließen.

Damit stellt sich eine einfache Frage:

HAT DER AKTIENKURS BEREITS EINGEPREIST, WAS BEI MEXICAN HAT PASSIERT IST?

Möglicherweise nicht.

Denn dies ist nicht einfach die Geschichte eines Junior-Goldunternehmens, das von einem höheren Rohstoffpreis profitiert.

Hier könnten gerade zwei völlig unterschiedliche Entwicklungen zusammenlaufen:

Gold hat eine historische Neubewertung erlebt.

Und gleichzeitig:

Mexican Hat entwickelt sich zu einem technisch immer reiferen Goldprojekt.

Genau diese Kombination macht die nächste Phase so interessant.

DER NÄCHSTE KATALYSATOR MUSS KEIN WEITERES BOHRLOCH SEIN

Explorationsinvestoren achten naturgemäß auf Analyseergebnisse.

Doch der nächste wichtige Katalysator für GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) könnte etwas völlig anderes sein.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung könnte Antworten auf deutlich größere Fragen liefern.

Wie verändert die neue Bohrkampagne das geologische Modell?

Wie viel der derzeitigen Inferred-Ressource könnte möglicherweise in höherwertige Kategorien überführt werden?

Wie beeinflussen die neuen geotechnischen Daten die Optimierung der Tagebaugrube?

Wie sieht Mexican Hat aus, wenn Ingenieure die jüngsten Bohrergebnisse in die nächste technische Projektphase integrieren?

Und letztendlich:

WIE SIEHT MEXICAN HAT AUS, WENN EIN URSPRÜNGLICH BEI 2.500 USD GOLD BEWERTETES PROJEKT IN EINER WELT MIT ÜBER 4.000 USD GOLD WEITERENTWICKELT WIRD?

Das könnte die wichtigste Frage überhaupt sein.

Denn GMV Minerals Inc. (TSXV: GMV | WKN: A116D1 | Symbol: G3MN) hat mit diesem Programm weitgehend erreicht, was das Unternehmen erreichen wollte.

Es hat die Lagerstätte gebohrt.

Es hat mehr als 90% der Mineralisierung getestet.

Es hat neue höhergradige Abschnitte durchschnitten.

Es hat Bohrkern gewonnen, der für weitere technische Arbeiten verwendet werden kann.

Und es hat die Datenbasis geschaffen, um die Ressourcenberechnung weiterzuentwickeln.

Die Explorationsgeschichte ist damit nicht beendet.

Doch Mexican Hat könnte nun in eine Phase eintreten, die möglicherweise noch wichtiger ist:

DIE PHASE DER NEUBEWERTUNG.

Bei einem Aktienkurs von ungefähr 0,15 CAD wird letztendlich der Markt entscheiden, wie viel dieser Übergang wert ist.

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