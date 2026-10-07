Ein noch unveröffentlichtes Sprachmodell drängt in die Königsdisziplin der Wissenschaft. Ein umfangreicher Datensatz an angeblichen Lösungen für jahrzehntealte Mathematik-Rätsel zwingt die akademische Welt zu einer kritischen Bestandsaufnahme. OpenAI hat auf GitHub einen Katalog mit 722 Manuskripten veröffentlicht. Diese Schriften bündeln sich in 372 Ergebnisfamilien zu mathematischen Fragestellungen, wie The Verge berichtet. Die Dokumente behandeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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