Wiesbaden (ots) -Ihr Lächeln prägt den ersten Eindruck. Bei MVZ Zahnärzte Wiesbaden gehören Zahngesundheit und das äußere Erscheinungsbild der Zähne zusammen. Sanftes Bleaching, zarte Veneers oder durchsichtige Aligner: Das erfahrene Team gestaltet Ihr vollkommenes Lächeln mit schonenden Methoden. Das umfassende Leistungsangebot rund um Zahnerhalt und Zahnersatz komplettieren zahnästhetische Versorgungen.Bis in die 1990er-Jahre hinein wurden Zähne hauptsächlich repariert. 2026 ist die Zahnheilkunde zum Glück weit von einer Reparaturmedizin entfernt. Denn Zähne sind so viel mehr als reines Kauwerkzeug. Zähne prägen das Schönste am Gesicht eines Menschen: sein Lächeln. Die Zahnqualität bestimmt bei der Außenwirkung jedes Einzelnen mit. Schöne Zähne stehen für Vitalität, Aktivität und Erfolg. Sodass Zahnästhetik nicht mehr nur rein kosmetisch verstanden wird, sondern fester Bestandteil der Zahnmedizin ist. Zahngesundheit und eine natürlich schöne Optik gehören zusammen - bei den MVZ Zahnärzten Wiesbaden in allen Bereichen.Was bedeutet Zahnästhetik für MVZ Zahnärzte Wiesbaden?Hier wird Zahnästhetik als Teil einer ganzheitlichen Behandlung verstanden. Wer seine Zähne gesund hält, hat in der Regel auch den Anspruch an eine homogene, ansprechende Zahnstruktur und -farbe. Diesen Anspruch erfüllen die Zahnärzt:innen mit schonenden zahnästhetischen Behandlungen.Substanzschonende Versorgungen mit Sachverstand, besten Materialien und natürlich schönem ErgebnisVorsorge und Verschönerung in einemMit an die Zahnsituation angepassten professionellen Zahnreinigungen beugen erfahrene Dentalhygienikerinnen in der Praxis Zahn- und Zahnfleischerkrankungen wirkungsvoll vor. Nebenbei werden dabei leichte Verfärbungen entfernt, und die Zähne bekommen neuen Glanz. Die Zahnärzt:innen empfehlen, die Behandlung in individuellen Abständen zu wiederholen.Adieu Verfärbungen mit sicherem BleachingBeim Bleaching geht es in der Wiesbadener Zahnarztpraxis nicht um blendend weiße, künstlich wirkende Zähne. Sondern um eine sanfte Anpassung der Zahnfarbe. Um dies zu erreichen, nutzen die Zahnärzt:innen des Medizinischen Versorgungszentrums in Wiesbaden aktuelle Methoden des In-Office-Bleachings. Vorsichtig wird ein spezielles Bleichgel auf die Zähne aufgetragen, das für einen aufhellenden Effekt sorgt. Das Zahnfleisch wird sorgfältig abgedeckt, um es zu schützen. Das Resultat kann bei guter Pflege mehrere Jahre halten.Die schöne Verschalung: VeneersWer eine dauerhafte Aufhellung sucht, kann sich in der Zahnarztpraxis um Gründer Dr. Jürgen Fedderwitz auch für Veneers aus Kunststoff oder Keramik entscheiden. Mit den feinen Schalen können lästige Verfärbungen an den Frontzähnen einfach überblendet werden.Nicht nur für eine Zahnaufhellung werden die zarten Verblendschalen in der Praxis in Wiesbaden eingesetzt, ebenso bei leichten Zahnfehlstellungen oder Zahndefekten. Bei kleineren Zahnunfällen zum Beispiel sind Veneers eine substanzschonende Option, abgebrochene Ecken oder Risse in den Frontzähnen zu beheben.Wirkungsvolle Zahnsanierung: Für optimalen Zahnerhalt und ein harmonisches GebissAuch Zahnersatz braucht Erneuerung: entweder aus funktionalen oder aus ästhetischen Gründen. Beides ist für das Selbstwertgefühl unerlässlich. Das Zahnärzte-Team prüft Füllungen, Kronen und Prothesen auf ihre Haltbarkeit und erstellt einen passenden Behandlungsplan. Mit dem Ziel: ein optimal funktionierendes und optisch harmonisches Gesamtbild zu erzielen.Die Zahnärzt:innen aus Wiesbaden beraten Sie gerne persönlich zu Ihrer Zahnsanierung. Auch Zahnimplantate werden hier geplant.Hochwertiger, haltbarer Zahnersatz mit Inlays/OnlaysMit Einlagenfüllungen - Inlay beziehungsweise Onlay genannt - schaffen die Zahnärzt:innen sehr stabilen, lange haltbaren Zahnersatz, der innerhalb kurzer Zeit aus einem Keramikblock gefräst und perfekt in den Zahn eingepasst werden kann. Inlays eignen sich besonders gut bei größeren Füllungen in den Backenzähnen. Da Keramik die Zahnfarbe perfekt imitiert, gelingt ein harmonisches Ergebnis.Die diskrete Zahnkorrektur: Mit Alignern zum optimalen BissDas MVZ Zahnärzte Wiesbaden bietet die Gelegenheit, kleinere Zahnfehlstellungen mithilfe durchsichtiger Zahnschienen - sogenannten Alignern - zu korrigieren. Der Vorteil gegenüber klassischen Zahnspangen mit silbernen Brackets und auffälligen Drähten liegt in der Unsichtbarkeit, Herausnehmbarkeit - und sanften Zahnbewegung.In kurzen Intervallen werden neue Aligner gefertigt, damit die Zähne optimal an die vorgegebene Stelle bewegt werden können. In der Regel dauert eine Behandlung mit den transparenten Zahnschienen je nach Fehlstellung nur wenige Monate bis maximal eineinhalb Jahre. Voraussetzung für ein schnelles Ergebnis ist, dass die Aligner pro Tag 20 bis 22 Stunden getragen werden. Zum Essen, Trinken oder bei der Zahnpflege können sie einfach herausgenommen werden. Das erlaubt den Patient:innen mehr Freiheiten als mit einer klassischen festen Zahnspange. Und für das Umfeld ist die Behandlung unsichtbar.Terminvereinbarungen und weitere Informationen über das komplette Leistungsangebot des MVZ Zahnärzte Wiesbaden erhalten Sie auf der Website https://www.zahnärzte-wiesbaden.comPressekontakt:MVZ Zahnärzte WiesbadenDotzheimer Str. 178, 65197 WiesbadenT 0611 420730kontakt@zahnärzte-wiesbaden.comhttps://www.zahnärzte-wiesbaden.comOriginal-Content von: MVZ Zahnärzte Wiesbaden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183242/6366545