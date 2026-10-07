Mainz (ots) -
ZDF-Programmhinweis
Bitte aktualisierten Programmtext beachten:
"Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle.
Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.
Die Fälle dieser Ausgabe:
Memmingen, 2023 - ein Mann stirbt bei einem Brand. Zunächst deutet alles auf ein Unglück hin. Doch die Ermittler stoßen auf Widersprüche. Recherchen, Spuren und Handydaten führen zu einem gezielten Tötungsdelikt - und zur Ehefrau als Täterin.
Ein Torso im Karton, im Jahr 2008 entsorgt am Brenner. Die Identität bleibt jahrelang unklar. 2024 bringt ein DNA-Abgleich Gewissheit - und führt zu einer Mordserie in Baden-Württemberg.
Zwei NS-Bronzepferde tauchen Jahrzehnte nach Kriegsende wieder auf. Ein Hinweis hat Ermittler des Berliner LKAs zu den einst verschollenen Skulpturen geführt. Die Beamten stoßen auf ein Geflecht aus Schmuggel, Sammlern und ungeklärten Besitzansprüchen.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6366565
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Memmingen, 2023 - ein Mann stirbt bei einem Brand. Zunächst deutet alles auf ein Unglück hin. Doch die Ermittler stoßen auf Widersprüche. Recherchen, Spuren und Handydaten führen zu einem gezielten Tötungsdelikt - und zur Ehefrau als Täterin.
Ein Torso im Karton, im Jahr 2008 entsorgt am Brenner. Die Identität bleibt jahrelang unklar. 2024 bringt ein DNA-Abgleich Gewissheit - und führt zu einer Mordserie in Baden-Württemberg.
Zwei NS-Bronzepferde tauchen Jahrzehnte nach Kriegsende wieder auf. Ein Hinweis hat Ermittler des Berliner LKAs zu den einst verschollenen Skulpturen geführt. Die Beamten stoßen auf ein Geflecht aus Schmuggel, Sammlern und ungeklärten Besitzansprüchen.
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