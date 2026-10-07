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Richard Chambers veröffentlicht eine neue Ausgabe von "Trusted Advisors": Die wichtigsten Eigenschaften herausragender interner Revisoren - Was den "menschlichen Vorteil" im Zeitalter der KI ausmacht



07.10.2026 / 12:05 CET/CEST

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Auf der Grundlage von 50 Jahren Branchenerfahrung liefert der renommierte , ein Vorreiter im Bereich der internen Revision, einen praktischen Leitfaden dafür, wie die Einführung künstlicher Intelligenz erfolgreich mit kritischem Denken, ethischer Widerstandsfähigkeit und Vertrauen in Einklang gebracht werden kann. SAN FRANCISCO, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, gab heute bekannt, dass Richard Chambers - Senior Advisor für Risiko und Revision bei Optro, renommierter Autor und Redner sowie ehemaliger CEO des Institute of Internal Auditors - eine bahnbrechende, neu erweiterte und überarbeitete Ausgabe seines Standardwerks " Trusted Advisors" veröffentlicht hat: Wichtige Eigenschaften herausragender interner Revisoren. Diese neue Auflage des Buches bietet Fachleuten aus den Bereichen Revision, Risikomanagement und Unternehmensführung einen zukunftsorientierten Leitfaden, um sich in der heutigen Zeit, die von einer zunehmenden Risikodynamik und einer raschen Einführung künstlicher Intelligenz geprägt ist, erfolgreich zurechtzufinden. Aufbauend auf den früheren Bestsellern von Chambers, darunter "The Speed of Risk:" "Erkenntnisse aus dem Prüfpfad", "Triebkräfte des Wandels:" "Interne Revision im Zeitalter der Dauerkrise" und "Vernetzte Risiken:" "Die Lücke bei der Risikoexposition überwinden" - diese aktualisierte dritte Auflage beleuchtet erneut die wesentlichen Eigenschaften herausragender interner Revisoren und vermittelt eine Botschaft der fundierten Hoffnung und des Optimismus für die Zukunft des Berufsstands. Während KI die nachträgliche Prüfung und die Verarbeitung von Transaktionsdaten zunehmend automatisiert, argumentiert Chambers, dass menschliche Wirtschaftsprüfer wichtiger denn je sind, um Kontext, kritisches Denken und verlässliche Erkenntnisse zu liefern. "Auch wenn KI über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, macht sie menschliche Prüfungsteams nicht überflüssig", sagte Richard Chambers. "In einer Zeit des raschen Wandels und zunehmender Automatisierung benötigen Unternehmen dringend Teams, die Urteilsvermögen beweisen, mit Komplexität umgehen, Vertrauen aufbauen und ethische Widerstandsfähigkeit zeigen können." "Dieses Buch dient als Leitfaden für Wirtschaftsprüfer, um ihren Mehrwert von der bloßen Überprüfung von Kontrollmechanismen hin zur Anregung strategischer Veränderungen zu steigern." Auf der Grundlage von Umfragedaten unter Führungskräften aus dem weltweiten Prüfungswesen, aktueller Forschungsergebnisse und seiner mehr als 50-jährigen Karriere im Bereich der internen Revision skizziert Chambers ein modernisiertes Rahmenkonzept, das sich auf zwei Kernsäulen stützt: Menschliche Superkräfte: Einzigartige menschliche Eigenschaften, die sich durch Technologie nicht nachbilden lassen, darunter kritisches Denken, intellektuelle Neugier, dynamische Kommunikation, tiefgehende Beziehungen und inspirierende Führung.

Einzigartige menschliche Eigenschaften, die sich durch Technologie nicht nachbilden lassen, darunter kritisches Denken, intellektuelle Neugier, dynamische Kommunikation, tiefgehende Beziehungen und inspirierende Führung. Menschliche Wegbereiter: Wesentliche Fähigkeiten, die mit Technologie kombiniert werden müssen - darunter KI-Kompetenz, ethische Belastbarkeit, Ergebnisorientierung, Aufgeschlossenheit und fundiertes technisches Fachwissen. "KI verändert die Mechanismen von Risiko und Sicherheit grundlegend, doch erst menschliches Urteilsvermögen und vertrauensvolle Beziehungen verwandeln Informationen in Erkenntnisse, auf deren Grundlage Menschen handeln können", sagte Andrew Struthers-Kennedy, Global Lead, CAE Solutions bei Protiviti. "In dieser neuen Ausgabe von 'Trusted Advisors' bietet Richard Chambers einen aktuellen und praxisorientierten Leitfaden dafür, wie interne Revisoren KI-Kompetenzen mit den ganz eigenen menschlichen Eigenschaften verbinden können, die sie benötigen, um Vertrauen zu gewinnen, ein fundiertes Urteilsvermögen zu entwickeln und in einer immer komplexer werdenden Welt relevant zu bleiben." Um eine Leseprobe des Buches zu lesen oder ein Exemplar zu erwerben, besuchen Sie optro.ai . Informationen zu Optro Optro (ehemals AuditBoard) unterstützt Unternehmen dabei, Risiken in Chancen zu verwandeln - mithilfe seiner KI-gestützten GRC-Intelligence-Plattform. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Optro, um ihre Audit-, Risiko- und Compliance-Prozesse zu optimieren und sich für eine neue Ära der Risikobewältigung zu rüsten. Optro wird von Kunden bei G2 mit Bestnoten bewertet und wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools (GRC) als führendes Unternehmen im Bereich Assurance Leaders ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter optro.ai . Medienkontakt:

Laura Groshans

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