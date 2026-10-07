Bonn (ots) -Menschen mit Rheuma sind mehr als doppelt so häufig von erhöhter Einsamkeit betroffen wie die Allgemeinbevölkerung. Das zeigt eine Befragung der Deutschen Rheuma-Liga. Während in der Gesamtbevölkerung 11,3 Prozent eine erhöhte Einsamkeitsbelastung aufweisen, sind es bei Menschen mit Rheuma 24,8 Prozent. "Die Ergebnisse zeigen, dass Einsamkeit für viele Menschen mit Rheuma eine reale Belastung ist. Deshalb müssen wir soziale Teilhabe genauso ernst nehmen wie die medizinische Versorgung", sagt Rheuma-Liga-Präsidentin Corinna Elling-Audersch. Zum Welt-Rheuma-Tag am 12. Oktober startet die Deutsche Rheuma-Liga deshalb ihre Kampagne "Gemeinsam statt einsam". Der Selbsthilfeverband will auf das Thema Einsamkeit aufmerksam machen, Begegnungen fördern und Menschen mit Rheuma ermutigen, Gemeinschaft zu erleben und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Der Verband knüpft damit an das Projekt "Kampf gegen Einsamkeit bei einer Rheuma-Erkrankung" an, das mit Unterstützung des BKK Dachverbandes und BKK Landesverbandes Nordwest durchgeführt wurde.Rheuma darf nicht von Teilhabe ausschließenZum Auftakt veröffentlicht die Rheuma-Liga ein Interview zwischen Corinna Elling-Audersch und dem TV-Moderator sowie Rheuma-Liga-Botschafter Tim Feldner in dessen Streaming-Küche. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die Bedeutung von Gemeinschaft und Selbsthilfe sowie die Frage, wie Menschen mit Rheuma trotz gesundheitlicher Einschränkungen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das Interview ist ab dem 12. Oktober auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Rheuma-Liga zu sehen.Gemeinschaft erleben, Einsamkeit entgegenwirkenZum Welt-Rheuma-Tag 2026 laden die Landes- und Mitgliedsverbände der Rheuma-Liga darüber hinaus zu Informationsständen, Aktionstagen, Vorträgen und Mitmachangeboten ein. "So wird das Thema dort sichtbar, wo Menschen mit Rheuma leben und ihren Alltag gestalten. Bei der Deutschen Rheuma-Liga gibt es darüber hinaus ein vielfältiges Angebot, das Begegnung ermöglicht. Spaß macht und damit Einsamkeit entgegenwirken kann. Dazu gehören Bewegungsgruppen, Gesprächskreise, Stammtische, Kreativangebote wie zum Beispiel auch Kochkurse oder digitale Formate, wie die Austausch-App 'Team Rheuma'", sagt Corinna Elling-Audersch. Eine weitere Videoepisode mit Tim Feldner zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2026 widmet sich dem Leben mit Rheuma im Alltag, in Beruf und Familie sowie dem ehrenamtlichen Engagement. Die Kampagne wird gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags.Weitere Informationen unter:- Aktionen Landes- und Mitgliedsverbände https://www.rheuma-liga.de/angebote/veranstaltungen- Welt-Rheuma-Tags-Webseite www.rheuma-liga.de/kampagne (http://www.rheuma-liga.de/kampagne)Pressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitHaydnstraße 3653115 BonnTel.: 0228 766 06-0E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deInstagram: www.instagram/deutsche_rheuma_ligaLinked In: www.linkedin.com/company/deutscherheumaligaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20920/6366593