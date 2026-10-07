Der weltweite Ausbau von Rechenzentren entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber für zahlreiche Industrieunternehmen. Neben den großen Namen aus dem KI- und Halbleitersektor profitieren zunehmend jene Unternehmen, die für Stromversorgung, Kühlung und elektrische Infrastruktur sorgen. Drei US-amerikanische Industrieunternehmen könnten dabei besonders gut positioniert sein: Vertiv, Comfort Systems USA und Quanta Services. Vertiv-Aktie Vertiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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