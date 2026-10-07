Bei der Aktie von Jerónimo Martins hat sich durch den Kursrückgang in den vergangenen Wochen eine spannende Einstiegschance ergeben. Mit einer Bewertung von rund 5,8 Mal dem erwarteten EBITDA, einer Dividendenrendite von etwa 3,9 Prozent und einer starken Bilanz bietet der portugiesische Handelskonzern attraktive Voraussetzungen für langfristig orientierte Anleger. Ein Handelskonzern mit starken Marken Jerónimo Martins betreibt die Handelsketten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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