Was wäre, wenn Medizin Krankheiten im Alter nicht nur einzeln behandelt, sondern bereits an den biologischen Ursachen des Alterns ansetzt? Genau diese Idee treibt derzeit einen der spannendsten Bereiche der Biotechnologie voran. Longevity soll Menschen nicht einfach möglichst alt werden lassen. Das eigentliche Ziel lautet: länger gesund bleiben. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Nahrungsergänzungsmittel oder Lifestyle-Trends. Forscher untersuchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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