Forscher:innen ist es gelungen, eine Zell- und Elektrodentechnologie zu entwickeln, die Alterungsprozesse in Aluminium-Anoden verhindert. Damit können Aluminium-Anoden in Batteriespeichern zum Einsatz kommen. Das Fraunhofer IPA hat Fortschritte bei Aluminium-Anoden für Batteriespeicher gemacht. Eine patentierte Technologie stabilisiert die Aluminium-Anode während wiederholter Lade- und Entladezyklen. Damit wird laut Forschungseinrichtung eine Technologie praktisch nutzbar, die hohe Energiedichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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