FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch das Bild im europäischen Technolgiesektor geprägt. Dieser zollte seiner jüngsten Rally Tribut, die ihm seit Mitte September einen Zuwachs von 12 Prozent beschert hatte. Zuletzt verlor er als schwächster im Sektor im Stoxx-600-Tableau 2,2 Prozent. Am Vortag war er auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 gestiegen.

Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets wies auf die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer an die bevorstehenden Quartalsbilanzen von Tech-Schwergewichten aus Asien hin. Es sei fraglich, ob große Technologieunternehmen wie Samsung und SK Hynix diese tatsächlich erfüllen könnten.

Am deutschen Aktienmarkt verloren am Mittwoch die Papiere von Infineon als Schlusslicht im Dax 5,5 Prozent. Im MDax lagen Suss Microtec auf dem letzten Platz mit einem Verlust von mehr als 6 Prozent. Jenoptik und Elmos ließen ebenfalls deutlich Federn.

Anders die Anteile von Siltronic, die ein zuvor noch deutliches Minus weitgehend wettmachen konnten. Das Analysehaus Jefferies hatte das Kursziel für den Wafer-Hersteller von 114 auf 130 Euro angehoben. Analyst Constantin Hesse rechnet für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften./ajx/bek/mis

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