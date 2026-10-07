Für den DAX wird die Luft wieder dünner. Im frühen Mittwochshandel dominieren Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Die jüngste Erholung endete abrupt. Nun muss der deutsche Leitindex aufpassen, dass er nicht ins Rutschen kommt.Immer wieder belasten Ölpreise und Anleiherenditen den DAX Die Ölpreise wollen sich nicht geschlagen geben. Nach einer etwas schwächeren Phase kehrte Brent-Öl über die wichtige Marke von 100 US-Dollar zurück. Es ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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